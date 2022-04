Simeone aplaudia irònicament mirant Guardiola, mentre s’encarava amb Foden, a més de discutir amb el quart àrbitre. Llavors Fernandinho anava perdent temps. «¿Aplaudir Guardiola? ¿Jo? ¿Jo? Sisplau. Aplaudia la gent, la nostra gent», va dir el tècnic argentí.

«Aquells que tenen un gran lèxic aconsegueixen lloar-te amb menyspreu... No som tontos», ha explicat Simeone. «No, no m’he dirigit a la banqueta del Pep. Aplaudia la gent que estava valorant l’esforç de l’equip», va afegir el tècnic de l’Atlètic. I Savic, mentrestant, retraient al tècnic del City i exigint-li que parlés ara del futbol que viu a la penombra, utilitzant l’antifutbol com feien els anglesos. El Metropolitano estava encès, l’Atlètic cremava d’ira.

Mentre Ederson rebutjava tot el que passava per la seva àrea amb l’enverinat xut de Correa en l’últim sospir que va deixar l’estadi a punt d’un atac de nervis perquè el temps afegit ja superava els 100 minuts. I en aquests instants, baralles brutes que van acabar amb Felipe expulsat per dues grogues.

«¿Pèrdua de temps? No tinc res a dir-hi», ha recordat Guardiola evitant entrar en la polèmica. «Ho estem celebrant, però podríem estar perfectament eliminats. Ells han estat molt bé i quan empenyen... Ens han tancat al darrere. Ens hem oblidat de jugar. Mèrit seu. Avui ho estem celebrant, però per la segona part podríem estar eliminats. L’Atleti ha fet un gran segon temps», va precisar l’entrenador del City.

«¿El Madrid? El rei de la competició. Només faltaria que no fos complicat. La nostra tercera semifinal de la competició. Si juguem com la segona part no tindrem ni una opció. Mirarem de jugar com a Manchester i en moments de la primera part d’aquí», ha afirmat Guardiola. «Venim d’un partit sense temps per preparar aquest. Ells han estat molt bé. Ha sigut molt complicat. Hem resistit».