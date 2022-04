Després de la gran victòria sobre el Reial Madrid (108-97) ha arribat la gran patinada. El Barça ha perdut contra l’Unicaja (63-73). En el mateix Palau Blaugrana on va entusiasmar pel coratge i la capacitat anotadora, ha caigut amb una pobríssima aportació ofensiva en el partit disputat aquest dijous, que correspon a la jornada 19 i que al seu dia va ser ajornat.

Només Nikola Mirotic ha estat a l’altura amb els seus 20 punts (22 de valoració), i ha anat fi Brandon Davies (10 punts) que reapareixia. Ningú més ha sumat dos dígits en una prova evident de l’espessor blaugrana. La bona notícia, potser l’única, ha sigut la reaparició de Pierre Oriola després de quatre mesos de baixa. El pivot català (3 punts, 3 rebots) ha aguantat 14 minuts en pista.

El Barça ha perdut tots els quarts, incapaç de portar la iniciativa la tarda en què estrenava el nou marcador del Palau. Al cinc de Sarunas Jasikevicius l’ha castigat especialment Darío Brizuela (22 punts), ben acompanyat per Jaime Fernández (13).

Més motivat per la recerca d’una encara llunyana classificació per al ‘play-off’, l’Unicaja ha aprofitat l’oportunitat que se li presentava, amb els blaugrana pensant més en l’inici de les eliminatòries de l’Eurolliga del pròxim dimarts contra el Bayern de Munic. El liderat de la Lliga no perilla. Ha perdut el Madrid a Bilbao (79-67) i el Barça disposa de tres victòries d’avantatge quan falten set jornades per al final.

Tampoc li ha anat bé al Baxi Manresa en la visita al Rio Breogán, on ha perdut (98-94).