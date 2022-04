«Ens juguem la vida en cada partit. Esperem un ambient calent, sé que l’afició no ens fallarà». Xavi Hernández, l’entrenador del Barcelona, s’uneix a la súplica llançada per Eric Garcia, conscients tots dos que l’equip necessita l’afició per eliminar l’Eintracht de Frankfurt (1-1 en l’anada).

«L’ambient a l’estadi serà una de les claus, és important que estigui bé. A més, la gespa estarà bé i no serà cap excusa», ha dit el tècnic blaugrana.

«El Barça és el club més exigent del món. El més difícil. Tenim l’obligació de jugar bé i guanyar. Tota la setmana hi ha un debat espectacular sobre el que ha passat. Cal ser sempre excel·lents en tot el que fem. Guanyar jugant bé és molt díficil», ha indicat Xavi, que no ha volgut buscar cap comparació amb l’estil del Madrid.

«A nosaltres ens exigeix la història del Barça, no el Madrid. Des de fa gairebé 40 anys, quan va venir Cruyff, van posar un llistó. No conec la idiosincràsia del Madrid, té un gen competitiu molt gran», s’ha limitat a dir el tècnic barcelonista, assumint que el seu equip «volia guanyar la Champions». «Però les circumstàncies fan que estiguem en aquesta situació. L’Europa League ens fa il·lusió. Ahir vaig veure els dos partits de la Champions des de casa, ja sabeu que soc molt futboler. I ens ha de doldre no ser a la Champions», ha afegit.

Ara el Barça ha «d’igualar» aquest ambient que va viure al Frankfurt Stadium dijous passat, on el gol de Ferran Torres és tot un tresor. «Sí, sí, a mi em va sorprendre aquest ambient», ha reconegut el tècnic, que ha entrat després en debats tàctics sobre les millores que ha de fer el seu equip per no cometre els mateixos errors que a Alemanya.

«Vam perdre massa pilotes i quan passa això patim, perquè surten quatre o cinc jugadors com bèsties. Hem de ser més pulcres i estar més ben posicionats en la transició que l’altre dia. Cal ser més responsables amb la pilota», ha reclamat Xavi.

«Hem entrenat molt a nivell tàctic per atacar millor», ha assegurat el tècnic, que ha precisat que no sap si podrà comptar amb Piqué. «Això del Gerard dependrà de les seves sensacions. No hi ha dubte que ell vol ser-hi, és molt competitiu. Li agraden els partits grans, i el de demà l’és. Depèn del dolor. Si no està al cent per cent és difícil que pugui participar-hi», ha admès.

Tanmateix, Xavi no ha volgut marcar terminis en el retorn d’Ansu Fati. «Fins que ell no se senti bé no podem dir res. Avui, per exemple, ha fet unes carreres molt bones, amb pics de velocitat. Però no ens marquem terminis».

El termini per al Barça és eliminar aquest dijous l’Eintracht per ser a les semifinals de l’Europa League, assumint que l’equip ha viscut certa «fatiga mental» com ho demostren les dificultats contra l’Eintracht i Llevant.

«Per a ells és el partit més important de la seva història i nosaltres hem d’igualar aquesta intensitat i aquest desig. Intentem motivar els jugadors fent-los veure que en cada partit ens hi va la vida. No anem sobrats».

Per això ha volgut posar en valor el rendiment que està oferint Luuk de Jong, que firma gols decisius com el que va donar el triomf contra el Llevant. «Valoro molt el Luuk, ha sigut un exemple. És un professional exemplar. No es queixa de res, s’entrena sempre al cent per cent», ha remarcat Xavi. «És espectacular tenir-lo a l’equip. És una carta que tenim. S’associa bé i ha millorat molt des de la nostra arribada. És un privilegi tenir-lo».