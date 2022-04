L'esport figuerenc està de dol per la mort d'un personatge singular, Antoni Gibert Cusí, qui ens ha deixat a 89 anys. Gibert va formar part del grup fundador del Club Tennis Figueres al costat del seu amic Lluís Coll. Tanmateix, ostentava el carnet de soci número 1 de la Unió Esportiva Figueres. Era Agent de la Propietat Immobiliària col·legiat i durant molts anys va estar al capdavant de l'empresa Finques Gibert. També va exercir de procurador dels tribunals. L'any 2015, l'Ajuntament de Figueres, presidit per l'alcaldessa Marta Felip, va atorgar-li la Medalla al Mèrit Esportiu de la ciutat. La va rebre juntament amb Lluís Coll en una cerimònia celebrada en el Teatre Municipal El Jardí. Es considerava "molt figuerenc i molt empordanès". Durant anys va exercir de patrocinador del Torneig de Fires del CT Figueres, pel qual van passar algunes de les grans figures d'aquest esport. Sobre la Unió, li agradava recordar "els bons temps viscuts en el vell camp de la carretera del Far, sobretot en aquelles històriques eliminatòries de Copa del Rei, quan en el camp semblava que hi havia cent mil persones".