L'Estadi Municipal de Vilatenim, a Figueres, ha acollit, aquest dimecres, l'acte inaugural principal de la 20a edició del torneig internacional MICFootball (MIC - Mediterranian International Cup), que es disputa fins al 12 al 17 d'abril a la demarcació de Girona. L'esdeveniment es torna a celebrar després de dos anys de parèntesi obligat per la pandèmia de la Covid-19.

Durant la presentació, els representants de l'entitat organitzadora i de les institucions que li donen suport, han enaltit els "valors esportius i socials" d'aquest torneig de referència internacional. El president del MIC, David Bellver, ha destacat que aquest "és un any d'il·lusió" per al retrobament d'un esdeveniment "que no només és futbol, sinó que també és important per la convivència entre els esportistes". Anna Julià, representant territorial de la Generalitat, ha destacat "la importància de l'organització logísica del torneig", el qual ofereix "una triple oportunitat esportiva, social i per al territori". El vicepresident del Patronat de Turisme, Jordi Masquef, considera que "el MIC torna a la Costa Brava amb més força que mai" i destaca, també, la seva rellevància formativa per als jugadors. Finalment, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha posat èmfasi "en la importància del futbol femení" dins d'aquest torneig. "Us trobàvem a faltar, i molt, ha dit als assistents que omplien la tribuna de Vilatenim i als jugadors que representaven els clubs a peu de gespa. L'acte ha acabat amb un homenatge al periodista David Montesinos en l'aniversari de la seva defunció i amb la presència de la seva família, que ha coincidit amb el lliurament de la desena beca de periodisme esportiu que porta el seu nom.

Equips de 30 països

L’edició d’enguany compta amb 300 equips d’uns 30 països i 6.000 participants que es repartiran en nou categories (des de l’U12 fins a l’U20, entre futbol base masculí i femení). En total, 33 seus de les comarques gironines acolliran la competició, amb Roses com a novetat. El municipi rebia participants en hotels els últims anys i, en aquesta ocasió, també s’hi podran veure partits.

Per evitar aglomeracions a les graderies, la inauguració del torneig s'ha desdoblat en tres seus més: Palamós, Lloret de Mar i l’Estartit. Les nou finals es dividiran, com en la darrera edició disputada, entre Figueres i Palamós, el cap de setmana.

Els altres escenaris del torneig a l’Alt Empordà són Bàscara, Empuriabrava, l’Escala, la Jonquera, Llançà, i Sant Pere Pescador. Quant als equips confirmats, n’hi ha la meitat dels vint que integren la Primera Divisió de futbol espanyol i de punters europeus com el Manchester United, el Liverpool i el París Saint-Germain.