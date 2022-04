Simeone va portar l’eliminatòria on volia, però l’Atlètic no serà a les semifinals perquè no va ser capaç de marcar un gol a un Manchester City que va patir molt en la segona part. El Cholo li va guanyar la partida a Pep Guardiola sobre el tauler, però els blanc-i-vermells van caure al no fer cap gol en tota l’eliminatòria contra un rival que s’enfrontarà al Reial Madrid en semifinals.

El plantejament de Simeone va confirmar que contra el City jugava un partit de 180 minuts i a Manchester va estar a punt d’aconseguir un empat molt treballat amb la seva proposta ultradefensiva. Tanmateix, al Metropolitano va mostrar un perfil més afilat, amb un futbol vertical, transicions ràpides i dinamisme en el desplegament. Guardiola, per la seva banda, va sortir a pressionar lluny de l’àrea d’Ederson i tenir la pilota, tot i que no feia fàstics a sortir al contraatac amb fogonades que generaven molta incertesa entre la parròquia local.

Pal de Gundogan

La primera mitja hora va confirmar que l’Atlètic preferia no destapar-se, amb Griezmann més pendent de Cancelo que d’acompanyar Joao Félix. Una línia de quatre clàssica amb un Kondogbia descomunal escombrant i Koke i Lemar mirant de teixir en atac. Als 29 minuts Gundogan va xutar al pal en una jugada tumultuosa, en el primer ensurt seriós del partit. El Cholo esbufegava alleujat, però el seu equip patia. Simeone mirava de treure l’equip del balcó de la seva àrea, però el City empenyia els blanc-i-vermells. Superat l’ensurt, el partit es va tornar a equilibrar sense notícies a les àrees. Al descans es va arribar amb un empat inquietant per als dos equips. Havien passat 135 minuts d’eliminatòria i l’Atlètic seguia viu. Els blanc-i-vermells mantenien la porteria intacta, però en atac necessitaven posar una marxa més.

La segona part va començar amb un Atlètic més incisiu i un City massa cholista. Guardiola no arriscava, esperant una jugada de qualitat dels seus jugadors per encarrilar el partit i passar a semifinals. Entre la cautela local i la parsimònia visitant no acabava de passar res en el partit. Simeone no va tocar a sometent i va preferir anar tensant el partit a poc a poc. Als 56 minuts va arribar el primer xut perillós blanc-i-vermell amb una volea de Griezmann que va fer encendre la grada. La segona part pintava millor per als matalassers, però faltava traduir el domini en ocasions.

El pla de Simeone

I el pla va completar la fase final en el minut 70. Al camp De Paul, Correa i Carrasco per Koke, Griezmann i Lodi per mirar d’atiar la caldera blanc-i-vermella. La primera jugada va acabar amb una gardela amb la dreta de De Paul, que va sortir a prop del pal. Quedaven vint minuts per marcar un gol i seguir l’estratègia prevista. El City es va disfressar de l’Atlètic de l’anada, atrinxerat darrere i perdent la pilota massa aviat. Pep Guardiola es desesperava a la banda i va acabar traient Fernandinho per blindar la medul·lar. El partit estava en una jugada i Simeone va confiar en Luis Suárez i Cunha. Més llenya. Però el gol no va arribar i els anglesos, que es van passar el final del partit simulant i perdent el temps, seran a les semifinals. Honor a l’Atlètic, glòria al City.