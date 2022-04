L’equip Gorditos Team de Roses, format per José Luis Martos i Sergi Cayuela es camí de Tuníssia per a participar en una nova edició del ral·li solidari The Tunissie Challenge en representació de l’ONG Pilotes per a un somriure. Divendres passat van fer l’acte de comiat des de la plaça del Teatre de Roses, on van estar acompanyats per regidors, amics i patrocinadors. En aquesta ocasió viatgen a bord d’un Toyota RAV-4. L’embarcament cap a terres africanes ha tingut lloc des del port italià de Gènova.

«Portem un bon carregament de pilotes per als nens de Tuníssia, és la primera vegada que anem a aquest país, abans ho havíem fet al Marroc. També teníem previst portar-hi medicaments, però els hem destinat a una altra acció solidària amb Ucraïna. Com sempre esperem passar uns bons moments amb tots els amics i companys que formen aquesta bogeria, el més important serà tornar a casa amb un somriure», expliquen.