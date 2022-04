Una vegada més, i després de tres anys d’absència, els bonics paratges de Sant Llorenç de la Muga han acollit la Fox Trail. En aquesta quarta edició, celebrada el diumenge 10 d’abril a partir de les nou del matí, els guanyadors foren Pep Pagès, en la categoria masculina, i Maria Sau, en la femenina.

Tanmateix, enguany la cursa ha estat molt freqüentada, i és que ha reunit prop de 450 corredors. «Al principi estàvem a l’expectativa perquè gestionar tantes persones era un repte. De fet, és la primera vegada que ens hi trobàvem, però tot ha anat molt bé. Ningú ha pres mal, que és el més important», detalla Martí Lagresa Cumbriu, organitzador i fundador de la cursa.

Un altre dels punts forts de la Fox Trail 2022 ha estat que ha tornat ben renovada, i és que s’han modificat els recorreguts (de 7,5 i 15 quilòmetres), canvi que ha estat molt ben rebut. «Ens han arribat bastants crítiques positives; moltes persones ens han dit que els itineraris estaven molt ben trobats. Tant per dissenyar-los com per netejar-los hi ha hagut molta feina, i la millor recompensa per nosaltres és la satisfacció dels corredors», diu Lagresa Cumbriu.

Participació de l'APPA

I la prova, enguany, ha incorporat encara una altra novetat: ha comptat amb la presència de l’APPA, l’Agrupació de Petits Productors de l’Alt Empordà, que oferí una fira ben especial. «Fou una activitat paral·lela molt positiva. Tant les famílies acompanyants com els corredors van poder visitar la fira i el poble. Al municipi hi va haver molt moviment. Va ser una gran festa», explica l’organitzador, que detalla també que l’èxit de la cursa es deu a l’esforç i dedicació d’una seixantena de voluntaris del poble.

Per tot això, els organitzadors ja estan pensant en l’edició de l’any vinent. «Sempre hi ha detalls a polir, i això ens motiva a continuar endavant, diu Lagresa Cumbriu, que afegeix: ens agrada molt el feedback que ens donen els corredors quan arriben a la meta. Al final ells són qui t’ajuden a fer salts qualitatius».

Val a dir, també, que l’entitat organitzadora, Arrelats a la Muga, no només organitza la Fox Trail: «Aquesta és l’activitat puntal, però al llarg de l’any organitzem més actes, tant esportius com culturals, en els quals tothom està convidat a participar», declara Martí Lagresa Cumbriu.