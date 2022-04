La 20a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) arrenca la competició aquest dimecres dia 13 d’abril i s’allargarà fins diumenge dia 17 en 33 seus de les comarques gironines. El torneig, reconegut com un dels més prestigiosos del món, torna tres anys després a la Costa Brava amb l'assistència de 300 equips de 24 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories (des de l’U12 fins a l’U20, entre futbol base masculí i femení). El MICFootball s’inaugura demà en quatre seus diferents: Figueres –escenari principal- (11.15 h), Lloret de Mar (11 h i 18 h), l’Estartit (11 h) i Palamós (18 h). Aquesta tarda (de 17 h a 20.40 h) hi haurà un primer tastet del torneig amb el Pre-MICFootball, a Banyoles.

Per evitar aglomeracions a les grades i al terreny de joc per motius sanitaris, aquest any la inauguració del torneig passa d’un a quatre municipis. L’Estadi de Vilatenim, de Figueres, seguirà sent l’epicentre de les inauguracions. Aquest dimecres a les 11.15 h del matí hi haurà la desfilada amb els abanderats d’equips participants de categoria U13 i U15, parlaments de les autoritats i entrega de trofeus, entre els quals la 9a i la 10 edició del Premi Dani Montesinos. Es tracta d’un concurs de periodisme esportiu que intenta promocionar joves talents i commemorar la figura d’aquest periodista que va morir el 2012 en un accident de trànsit. Els estudiants Antonio Tuachi i Marc Perelló han estat els vencedors de les últimes dues edicions, que tenen com a recompensa unes pràctiques al canal de televisió GOL. Abans i després de l’acte es jugaran els partits UE Figueres-Olympique de Marseille (9.15 h, categoria U15), Athletic Club de Bilbao-UE Figueres (10.15 h, U13) i FC Barcelona-Vic Riuprimer REFO (12 h, U12A).

A les altres tres seus també hi haurà desfilades dels equips, parlaments i entregues de trofeus. El camp de futbol municipal de Lloret de Mar tindrà doble sessió: a les 11 h i a les 18 h. Al matí serà el torn de la presentació dels equips U16 i F20 (amb, entremig, els partits RCD Espanyol-CRC Cambridge United femení, a les 10 h, i Liverpool-APFC, a les 11.30 h). I a la tarda els de categoria U18 i U20 (amb els enfrontaments FC Juventus Lloret-Athletic Club, a les 17 h; i el CF Lloret-Sevilla FC, a les 18.30 h).

El camp municipal de futbol de l’Estartit rebrà els conjunts de la categoria U12A i l’acte serà a les 11 h (abans, es jugarà l’Albion SC San Diego-EF Baix Ter, a les 10 h; i després el Total Football Academy-FC l’Escala, a les 11.30 h). L’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava acollirà els equips U12B i U14. L’acte serà a les 18 h, després del partit FC Porto-Vic Riuprimer Refo (17 h) i abans del CF Sant Feliu de Guíxols-FC Barcelona (18.45 h).

Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que el torneig “es presenta amb moltes emocions i il·lusió per part dels organitzadors i dels equips. Hi ha molt entusiasme i ganes per començar a viure l’experiència futbolística i humana. Tenim menys equips que el darrer MIC, però hem de posar en valor comptar amb 6.000 participants de 24 països. Fa mig any, quan començàvem a captar equips, ho hauríem signat. Hem d’intentar aproximar-nos a l’excel·lència i esperem acabar el torneig dient que, per qualitat, hem fet el millor MIC de la història”.

Les finals, el cap de setmana, entre Palamós i Figueres

El MICFootball, organitzat per MICSports, va ajornar les edicions de 2020 i 2021 per la pandèmia. Els 33 escenaris d’aquests edició són: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Figueres, Fornells de la Selva, Hostalric, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, la Jonquera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Quart, Roses -la novetat d’aquest any-, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí i l’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.

Les 9 finals es dividiran, com el darrer cop, entre Figueres (dissabte a la tarda) i Palamós (dissabte a la tarda i diumenge al matí). Hi assistiran 300 equips de 24 països i prop de 6.000 participants, entre jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà representants dels Estats Units, Japó, Brasil, Mèxic, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico, Indonèsia i Corea del Sud i, d’Europa, de països com Itàlia, Portugal, França, Regne Unit, Suècia, Romania, Israel i Espanya. Hi participaran jugadors i jugadores de 12 a 20 anys, dividits en 9 categories, des d’U12 fins a U20. El MICIntegra, enfocat a persones amb diversitat funcional i que té el suport de l’Obra Social “la Caixa”, es jugarà per vuitè cop, aquest divendres 15 d’abril a Vidreres.

D’entre els equips participants, n’hi ha 11 dels 20 clubs de LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol, Athletic Club de Bilbao i RC Celta de Vigo) i d’altres punters europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC, Paris Saint-Germain FC, FC Porto, Olympique de Marseille o Olympique de Lyon, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

El Pre-MICFootball, avui a Banyoles, amb equips dels Estats Units

El Camp Vell de Banyoles acull, avui dimarts a la tarda (de 17 a 20.40 h), el Pre-MICFootball, un torneig que servirà per escalfar motors. Es tracta d’una competició d’un sol dia que es disputa amb clubs participants al MICFootball que dies abans de l’estrena ja s’estan preparant a terres gironines. Aquest cop hi prenen part 6 equips de categoria juvenil (U18 i U20): quatre conjunts dels Estats Units (FC Central Los Ángeles, Soccer Club Central, Peloteros USA i FC California-Los Ángeles) i els dos amfitrions (Club Esportiu Banyoles i Atlètic Club Banyoles). Els partits tenen una durada de 25 minuts cadascun.

Futbolistes a l’elit, un impacte de 10 MEUR i 200.000 espectadors a les grades

El MICFootball ha demostrat ser un autèntic bressol de futbolistes en les 19 edicions que s’han disputat. Un ampli ventall de jugadors a l’elit l’han jugat, com Leo Messi, Neymar, Ansu Fati, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Eric Garcia, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres.

El torneig, que aquest any torna a comptar amb la Diputació de Girona i CaixaBank com a socis principals, mourà prop de 8.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris (més de 200), pares i àrbitres. Està demostrat que el MIC millora el posicionament de la Costa Brava com a destinació de Turisme Esportiu i la projecten internacionalment. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MICFootball de 2018 va generar en el territori un retorn superior als 11,5 milions d’euros amb un pressupost de 2,8 MEUR. Per a cada euro invertit per l’administració pública es va produir un retorn al territori superior a 100 euros. Per aquest any, la previsió és de prop de 10 MEUR. Es calcula que al voltant de 200.000 espectadors presenciaran els 720 partits.

Els valors que intenta traslladar el MICFootball també es plasmen amb el Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, amb la voluntat de recordar la figura del periodista i amb l’objectiu d’impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes. El guardó, impulsat per MICSports amb la col·laboració de Mediapro, reconeixerà per 10è any un treball elaborat per un estudiant de periodisme, que al mateix temps obtindrà una estada en pràctiques al Canal GOL.