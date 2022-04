Els equips altempordanesos de Primera Catalana ja ho tenen tot decidit quan queden dues jornades per acabar. L’Escala seguirà a la categoria, mentre que la Jonquera baixarà a Segona. El cap de setmana passat, els blaugranes, tercers i amb opcions d’atrapar una honorífica segona posició, es van desfer del Martinenc (3-0) amb Jam Baldeh com a clar protagonista. L’exjugador del Banyoles, que encadena una segona etapa al club, va anotar un trio de gols (13’, 60’ i 81’).

Per la seva part, els fronterers de la Jonquera segueixen donant ensurts des de la cua del grup. El Bescanó, que no té la salvació assegurada, va veure com la Jonquera es col·locava 0-2 al primer temps amb gols d’Eric Calsina (14’) i Adrià Comaleras (18’) i va poder salvar un punt en el tram final (2-2). Aquest diumenge, l’Escala jugarà a Mollet (12 h) i la Jonquera rebrà el Mataró (16 h).

La lliga ja té campió

D’altra banda, el Montanyesa es va proclamar campió del grup en golejar la Unificació Llefià (5-0) i torna a Tercera RFEF només una temporada després del descens de categoria. Tot un èxit per al club.