L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va presentar divendres,el circuit de BTT permanent que ha d’impulsar aquesta disciplina esportiva, juntament amb hockey patins, futbol i escalada en bloc, entre d’altres esports que, des de fa anys, ja promouen des d’aquest municipi altempordanès. L’acte va comptar amb la participació del segon tinent d’alcalde i regidor d’Esports de la localitat, Jordi Picornell, i el director de la cursa Open BTT Girona La Jonquera, Jep Coromines.

Així, des de l’ajuntament es referma l’interès en promoure les activitats esportives al municipi i el gaudi de l’entorn proper, amb l’objectiu de donar valor al patrimoni natural i històric, i així aconseguir atraure i diversificar públics i visitants. L’alcaldessa ha assenyalat la importància de donar a conèixer «tot aquest patrimoni a la gent de fora de La Jonquera, perquè conegui el nostre territori».

El circuit permanent de BTT que s’ha presentat a la Jonquera destaca per la qualitat tècnica i per la riquesa paisatgística de l’entorn per on transcorre, des del peu de l’Albera al seu vessant occidental, passant pel dolmen de Canadal i un tram del GR11, i tornant al punt d’inici, a l’aparcament de l’entrada del municipi, venint des de Figueres. D’aquesta forma, s’habiliten 7,1 km de recorrregut amb un desnivell positiu de 289 metres i s’assenyalen vertical i permanentment perquè s’hi pugui accedir i transitar amb comoditat i seguretat, tant amateurs com professionals.

Jep Coromines, director de la cursa i dissenyador del recorregut, ha destacat l’evolució positiva de l’Open BTT Girona La Jonquera en aquesta tercera edició: tant per l’augment de les inscripcions com per la millora dels serveis i de l’acollida als participants, així com del traçat de la cursa “any rere any”. En la tercera edició, celebrada el passat 12 de març, van prendre part més de 300 inscrits, amb més d’un centenar de corredores de categories femenines, tot i la situació de restriccions que ha comportat la COVID. Tant el director de la cursa com el regidor d’Esports de La Jonquera han coincidit a assenyalar aquesta fet com una fita a superar quan se superi la situació de pandèmia, obrint així la possibilitat de créixer en nombre de participants en futures edicions.

En acabar la presentació, s’ha projectat un video de 8 minuts de durada amb imatges i moments destacats de la 3a edició de l’Open BTT Girona La Jonquera i que servirà per promoure aquesta cursa a les xarxes socials. L’Open BTT de La Jonquera ha estat la primera de les proves de BTT a Girona que inicien el calendari d’aquestes competicions a les nostres comarques. Així mateix, ja s’ha anunciat que la 4a edició serà el 12 de març de 2023.