16 anys després que el Vila-real acariciés la final de la Champions amb aquell penal de Riquelme que hauria forçat la pròrroga en les semifinals, el submarí groc torna a estar a un pas del penúltim esglaó continental. L’equip d’Unai Emery, després de sorprendre el totpoderós Bayern en l’anada, vol fer valer aquest dimarts a Munic (21 h) el gol de Danjuma.

«Hem de disfrutar de l’eliminatòria sent conscients de l’exigència, però no ens volem quedar aquí, volem fer més passos», va assestar Gerard Moreno, resumint la il·lusió que es traspua al vestidor i en una població de 50.000 habitants que torna a espantar els grans d’Europa. «Cal afrontar el partit amb naturalitat, que vol dir competir i trobar les nostres capacitats de resposta davant un equip favorit per ser campió d’aquesta Champions», va apuntar Emery.

L’1-0 de l’anada va ser un marcador curt. Però, tot i que mereixia més, el Vila-real vol esprémer el rèdit per fer tremolar el gegant alemany, a qui li han assaltat els dubtes en el moment clau.

Dubtes en el rival

El «Panzer» alemany vacil·la, ja que a la punxada a l’estadi de La Cerámica s’afegeix la soferta victòria, de penal al 86, contra l’Augsburg. «És relativament normal que després d’anys d’èxits continus molts jugadors necessitin una mica de pressió per fer treure el seu millor rendiment», va assenyalar Julian Nagelsmann en la prèvia. El tècnic bavarès no podrà comptar amb el central Niklas Süle, que va jugar en l’anada, ni amb Corentin Tolissso ni Bouna Sarr.