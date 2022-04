https://twitter.com/txemajoc/status/1513270019911733253

El partit Lladó-Mont-ras B de Quarta Catalana de futbol, disputat aquest diumenge, va acabar de la pitjor manera possible, amb una baralla al mig de camp i diversos contusionats, dos dels quals van ser atesos, posteriorment, a l'Hospital de Figueres. Segons diversos testimonis, l'expedició visitant no estava massa conforme, presumptament, amb l'actuació arbitral, a la qual culpaven de no haver pogut passar de l'empat 0-0. Es dona la circumstància que el Mont-ras B està en plena lluita pel liderat amb l'Agullana. La delegació comarcal de la Federació Catalana de Futbol té coneixement dels fets i assegura que el cas "arribarà al Comitè de Competició" per a aclarir les circumstàncies dels incidents. El delegat, Manuel Núñez, ha "lamentat profundament" aquesta "taca" en el món del futbol amateur. Segons la mateixa delegació, els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per a acompanyar l'àrbitre a la sortida del recinte.