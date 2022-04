Qualsevol indici de dubte amb el Madrid es va dissipar sobre la gespa de Stamford Bridge amb la victòria per 1-3 contra el conjunt anglès. Un error de Mendy quan Havertz havia retallat distàncies va deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada per als d’Ancelotti, que a sobre s’encoratgen al Santiago Bernabéu, com van demostrar en rondes anteriors.

Tuchel es va mostrar molt contundent en sala de premsa després del duel d’anada i pràcticament va deixar sentenciades les opcions del vigent campió d’Europa per estar en la següent ronda de la competició. Tot i això, si alguna cosa és segura és que el Chelsea sortirà al feu madridista amb ganes d’intentar capgirar l’eliminatòria. Quan i on veure el Madrid-Chelsea de quarts de Champions El partit corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions League entre el Madrid i el Chelsea que es disputarà aquest dimarts 12 d’abril de 2022 a partir de les 21.00 hores al Santiago Bernabéu es podrà veure en directe per Movistar Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus.