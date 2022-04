Han arribat tres davanters al Barça en el mercat hivernal, però qui decideix i resol els embolics continua sent Luuk de Jong, la peça més barata, cedida pel Sevilla l’últim dia de transaccions estiuenques quan Griezmann enfilava el camí de tornada cap a l’Atlètic.

Van venir <strong>Adama</strong>, desequilibrant i impactant en els seus dos primers partits; Ferran Torres, encara desfigurat i més quan exerceix de nou (tres rematades a porta davant Atlètic i Espanyol i totes tres van anar a fora); i Aubameyang, el factor d’emergència a què ha recorregut Xavi en els últims minuts.

Ningú, no obstant, com Luuk, un jornaler de l’ofici de davanter centre. Un especialista en el joc aeri, un tipus capaç de firmar quatre gols aquest 2022. Gols que valen un tresor perquè han donat cinc punts i la permanència, tot i que sigui en l’últim segon a la ‘zona Champions’.

11 rematades, 4 gols

Luuk de Jong no enganya. Viu a l’àrea penjat d’un fil esperant transformar un centre bo en un gol. La seva mitjana d’eficàcia no enganya. 11 rematades a porta, quatre gols (36%), transformat, quan ningú l’imaginava, ningú excepte Koeman, és clar, en una solució molt més rendible que la resta dels seus companys.

Solució més rendible i, per descomptat, més barata. I cinc d’aquestes rematades són cops de cap, el producte més genuí del neerlandès, a qui es buscava equip en aquest mercat hivernal (el Cadis era a la llista de destinacions), però, al final, es va quedar.

Sort per a Xavi que es va quedar. Tot va començar a Mallorca quan Mingueza, que actuava de lateral destre, va centrar des de la banda dreta i Luuk, poderós com és en aquest tipus d’accions, es va anticipar per cabotejar aprofitant la defectuosa sortida de Reina. Gol, 0-1 i tres punts. Tres quarts del mateix a Granada. Només va canviar l’assistent (va centrar Alves) perquè el cop de cap va ser gairebé calcat a la zona de l’àrea. 1-1, gol i un punt.

Com el del derbi. Un altre amic nou des de la banda dreta (Adama va trobar premi a la seva tossuda voluntat d’influir) i un altre cop de cap decisiu. Últim sospir a Cornellà-el Prat, gol, 2-2 i un altre punt. Així s’ha repetit la seqüència de Luuk de Jong aquest 2022, en què tampoc es pot oblidar el seu gol a la Supercopa al Madrid (aquest amb el peu) ni tampoc el que va marcar al Llevant (també amb el peu) quan Koeman era encara l’entrenador.

Segon màxim realitzador al costat d’Ansu

Van venint davanters al Camp Nou (fins a sis eren inicialment a la banqueta davant l’Espanyol), però, de moment, no hi ha ningú més influent, almenys en aquest mes i mig que el neerlandès, transformat en el segon màxim realitzador d’un Barça que paga, com és lògic, la síndrome de l’any 1 sense Messi.

Memphis, amb vuit gols, és el primer d’aquesta llista que inclou fins a 18 jugadors. Ansu, que ha viscut més temps a la infermeria que al camp, en va anotar cinc, els mateixos que l’injuriat Luuk.

Dembelé, que només ha marcat un gol, és superat per Araujo (3), Coutinho (2) –ja cedit el gener a l’Aston Villa–, Braithwaite (2), Piqué (2), Nico (2), Frenkie de Jong (2), Pedri (2) Jutglà (2) i Sergi Roberto (2), malgrat que aquest no juga des del passat 27 d’octubre a Vallecas en el que va ser l’últim partit de Koeman a la banqueta.

En un equip en permanent reconstrucció, on trobar el gol no resulta una tasca senzilla, la simplificació que protagonitza Luuk de Jong és una benedicció. Mentre es debat sobre l’estil i s’assenten els pilars d’una nova era, ell va cabotejant tot el que sobrevola l’àrea. Al derbi va quedar, per si encara queden escèptics, la prova d’aquesta, de vegades, necessària simplicitat.

Va sortir en el minut 88 i li va donar temps a fer dues rematades. Dos cops de cap, és clar. Un per sobre del travesser, un altre trencant l’estirada de Diego López per silenciar Cornellà-el Prat, que es veia, a la fi, festejant el triomf sobre el Barça. Fins que va arribar Luuk, un professional. Nou minuts, tres tocs i el gol que deixa l’equip de Xavi a la zona Champions. Revela la contundència del ‘nou’ diferent que demanava Koeman i delata, alhora, els problemes del Barça per tenir un atac sòlid i consistent.