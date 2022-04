Luuk de Jong tenia les maletes preparades per sortir del Camp Nou. Una marxa que encara no es descarta. Però s’ha convertit en aquest inici de gener en el factor més desequilibrant del Barça. En els tres partits que ha jugat (Mallorca, Granada i Madrid) ha marcat tres gols: dos de cap i un de rebot, en el clàssic de la Supercopa d’Espanya. El davanter que va portar <strong>Koeman </strong>a l’última hora del mercat estiuenc després de la marxa de Griezmann a l’Atlètic està sent una peça d’enorme valor per a Xavi.

Tant que el tècnic ha qualificat d’«exemple» l’actitud del jugador cedit pel Sevilla al Barça quan no tenia més opcions, ni de diners ni de temps, per trobar un nou de gran calat.

«¿Com he de treure Luuk de Jong?», es va preguntar i es va respondre alhora Xavi. «Si continua rendint així, continuarà jugant». No hi ha, a l’espera del retorn d’Ansu Fati –que va marcar un gol quan amb prou feines feia 19 minuts que era a la gespa després d’estar dos mesos lesionat– un paio tan eficaç com Luuk de Jong.

A la primera part del clàssic de Riad, per exemple, el Barça havia fet vuit rematades, tres a porta. Aquestes tres rematades portaven la firma de Luuk de Jong, que va anunciar la seva amenaça amb dos cops de cap aturats còmodament per Courtois abans que Militão s’enredés amb un refús a l’àrea petita i ell, que passava astutament per allà, va veure com la seva cama dreta rebotava amb la pilota i servia per alimentar l’esperança blaugrana.

Va jugar 66 minuts a Riad i va fer cinc rematades (tres a porteria, una a fora i una altra bloquejada), avalant així el seu renaixement com a jugador blaugrana quan estava més fora que dins. Encara falta saber si es concretarà la seva sortida, però, de moment, s’ha colat en els plans de Xavi, que l’ha utilitzat amb encert a l’espera que tornessin Ansu i Ferran.

En els quatre mesos inicials de la temporada (d’agost a desembre), Luuk de Jong només va fer un gol, el que va marcar contra el Llevant. En dues setmanes en suma tres. «Jo miro la meritocràcia», ha insistit Xavi, feliç de disposar de més recursos ofensius per a un equip que necessita retrobar-se amb el gol.

I el tècnic és feliç perquè treballa «amb un professional brutal», com ell mateix ha qualificat el davanter neerlandès. «El Luuk és part de la plantilla. Som el Barça, no jugarà ningú pel nom, sinó pel rendiment i perquè s’ho mereixen. Ell està marcant diferències, fent gols, ens genera bons desmarcatges de cara, molt bé... Ja vaig dir que era un exemple per a l’equip».