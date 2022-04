El Madrid va guanyar sense necessitar la millor versió de Benzema. Va guanyar amb gol d’un mig centre (Casemiro) camuflat de davanter centre, rubricant una assistència sensacional, com si fos Modric, de Vinícius. El Madrid va guanyar amb una altra acció estranya, ja que Lucas Vázquez, el lateral dret, va acreditar la seva delicadesa amb la cama esquerra per aconseguir el gol que donava tranquil·litat.

Tan còmode va resultar el partit per al líder que Ancelotti, en un gest estrany, va decidir que Bale, després de dos llargs anys d’absència, trepitgés la gespa del Bernabéu suplint Benzema. La resposta del públic madridista va ser tan sonora com rotunda: xiulets per al gal·lès. Molts xiulets. I cada cop que tocava la pilota, encara més xiulets.

Bale, malgrat tot, somreia. Amb prou feines va intervenir en el partit, deixant un xut des de fora de l’àrea, atrapat còmodament per David Soria, amb el Getafe despertant en el temps afegit, ja massa tard i malament, amb un xut d’Ünal, el davanter turc, que va sortir arran del pal dret de Courtois. Al gal·lès, després d’aquest xut, li van ploure llavors tímids aplaudiments del Bernabéu.

Ni quatre minuts de partit i Benzema ja havia marcat un gol. Però el van anul·lar perquè el davanter francès estava en posició il·legal. Es trobava en un clar fora de joc, però va servir de rapidíssima declaració d’intencions. El Madrid tenia pressa per liquidar el partit per no assumir riscos de cara al duel europeu de dimarts, quan rebrà el Chelsea amb el confortable matalàs de l’1-3 de l’anada a Stamford Bridge.

Les rotacions d’Ancelotti

Ancelotti va donar descans a tres peces bàsiques de la seva estructura, juntament amb l’obligat canvi de Marcelo per Mendy, afectat per unes molèsties musculars. Carvajal va deixar el seu lloc al flanc dret de la defensa a Lucas Vázquez i va modificar tota la pell del migcamp perquè va concedir el xandall de suplents a Kroos i Modric, obrint la porta de la titularitat, un altre cop, a Valverde, i apostant per Camavinga com escorta de l’intocable Casemiro.

El vigor de Valverde

Passats els primers 10 minuts ni rastre d’un tímid Getafe, incapaç com era de creuar el migcamp del Bernabéu. I el Madrid, mentrestant, jugava plàcidament governant el partit amb insinuacions perilloses de Lucas Vázquez, atrevit com va resultar amb un xut murri amb la cama esquerra completat ja el primer quart d’hora.

A més, Valverde trepitjava amb energia l’àrea del Getafe aprofitant el seu vigor físic, que li permetia arribar abans que ningú. Va topar, això sí, amb les mans de David Soria. Vinicius, mentrestant, rescatava la màgia perduda amb un parell de regats enlluernadors, túnel inclòs a Djené.

La passada amb l’exterior de Vinícius

I el partit, que s’estava posant espès, lleig i trist, va trobar en l’exterior de la bota dreta de Vinícius una fogonada de llum per il·luminar el Bernabéu. La centrada va ser senzillament superba trobant el premi del cop de cap de Casemiro, un mig centre disfressat de 9 per avançar al Madrid en el moment més complex de la nit. L’assistència de Vini va semblar portar la firma de Modric, que des de la banqueta devia de disfrutar d’aquesta passada clonada.

Casemiro, baixa al Sánchez Pizjuán

Amb el partit ja amb avantatge per a l’equip d’Ancelotti, Casemiro va embogir amb una protesta fora de lloc cap al col·legiat quan el partit s’acostava al final de la primera meitat. Una desmesurada i incomprensible protesta del brasiler que li va costar veure la targeta groga i li impedirà ser diumenge que ve al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (21.00 h).

El Getafe ni va xutar a la porteria blanca. No se sabia si el Madrid jugava amb porter ja que ningú va molestar Courtois. No el va necessitar en els primers 45 minuts, resumits en el cap de Casemiro. Bon cap per fer l’1-0 i mal cap per veure una targeta groga que li complica els plans de lliga a Ancelotti perquè perd al seu pilar al mig del camp en la visita al sempre difícil estadi del Sevilla.

Tan malament ho va veure Quique Sánchez Flores que va introduir dos canvis en el descans (Sandro per Borja Mayoral i Óscar Rodríguez per Aleñá) per agitar el seu equip, que no havia donat senyals de vida al Bernabéu, mentre Ancelotti no parava de mastegar xiclet. Aquesta intervenció del tècnic del Getafe no va alterar per res el trist paper del seu equip.

Llavors va aparèixer Lucas Vázquez per trobar la recompensa que va buscar en la primera meitat. Una jugada per la banda dreta de Rodrygo va permetre que el lateral dret demostrés que també té una valuosa cama esquerra, aconseguint el gol de la tranquil·litat, quedant la nit en un debat sense fi sobre Bale, mal vist per l’afició blanca, mentre Kroos i Modric no es van treure el xandall. Tots dos van tenir la nit lliure.