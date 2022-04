Els Porxos de Can Laporta van acollir ahir, divendres 8 d'abril, la presentació del circuit BTT de competició permanent de La Jonquera. L’acte va comptar amb la participació de l’alcaldessa Sònia Martínez, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de La Jonquera, Jordi Picornell, i el director de l’Open Girona BTT, Jep Corominas. «El circuit BTT de competició permanent que presentem és una proposta atractiva, dinàmica i engrescadora per a corredors de totes les edats i nivells. Des de l’equip de govern jonquerenc, tenim molt clar que volem promoure les activitats esportives al municipi i alhora donar a conèixer entre les persones visitants el ric patrimoni natural i històric de la nostra vila», va afirmar l’alcaldessa Sònia Martínez.

En aquest sentit, el circuit BTT de competició permanent de La Jonquera destaca per la qualitat tècnica i per la riquesa paisatgística de l’entorn per on transcorre, des del peu de l’Albera al seu vessant occidental, passant pel Dolmen del Canadal i un tram del GR11, i tornant al punt d’inici, a l’aparcament de l’entrada del municipi, venint des de Figueres.

D’aquesta manera, s’habiliten set quilòmetres de recorregut amb un desnivell positiu de 289 metres. La ruta està senyalitzada permanentment amb indicacions verticals de color groc i negre perquè corredors professionals i aficionats de les disciplines XC i eBikes hi puguin accedir i transitar amb comoditat i seguretat.

Durant la presentació, també es va fer una valoració de la tercera edició de l’Open Girona BTT, que La Jonquera va acollir el passat diumenge 13 de març i que va comptar amb més de 300 persones participants. «Vull aprofitar per agrair la dedicació de les regidories de Turisme i d’Esports de l’Ajuntament, així com la implicació i la col·laboració de la Policia Local de La Jonquera en el bon desenvolupament de l’Open Girona BTT. Les tres edicions han estat un èxit i amb aquesta empenta, continuarem treballant per organitzar-ne noves convocatòries i situar La Jonquera com un punt d’atracció esportiva i turística», va comentar Martínez.

Abans de finalitzar l’acte, es va anunciar que la propera i quarta edició de l’Open Girona BTT serà el pròxim diumenge 12 de març de 2023 i es va projectar un vídeo-resum de vuit minuts de durada amb imatges i moments destacats de la darrera i tercera edició de la cursa.