El mar d’Empúries, al cor de la badia de Roses, acollirà el mes de juny de l’any vinent el Campionat del Món de Vela de la classe Optimist. Les regates es faran entre l’11 i el 21 de juny i seran organitzades pel Club de Vela la Ballena Alegre, ubicada en el càmping de Sant Pere Pescador del mateix nom.

Els camps de regates s’ubicaran davant la Platja del Cortal de la Devesa, on es preveu la participació de fins a 350 regatistes provinents de més de 65 països diferents.

La prova tindrà lloc just un any abans de la regata internacional de la Copa Amèrica, recentment adjudicada a Barcelona. En ambdós casos, la clau de l’èxit de l’adjudicació del campionat s’ha degut a l’entesa entre entitats, entitats i empreses privades. Aquest fet va quedar clar, aquest divendres passat, amb la presència dels representants de totes aquestes entitats i institucions a la presentació que es va fer al jaciment d’Empúries. Hi van ser presents la secretària general de l’Esports, Anna Caula; Josep Calatayud, director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura; Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava; els alcaldes de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, i l’Escala, Víctor Puga; el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres; el president del Club de Vela la Ballena Alegre, José Alberto Gainza, així com la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià, entre d’altres.

Per a tots ells aquesta serà «una gran ocasió» per a demostrar la qualitat de la badia de Roses per a la pràctica d’un esport nàutic de primer nivell mundial.

L’Optimist World Championship tornarà a Catalunya després de gairebé quaranta anys (1979, al CN Arenys de Mar, i 1986, al GEN Roses). La classe infantil Optimist és l’embarcació d’iniciació a l’esport de la vela per excel·lència. De fet, molts dels tripulants de la Copa Amèrica van iniciar-se en l’esport de la vela en aquesta classe.

Atesa la dimensió de l’esdeveniment, a partir d’ara es duran a terme accions formatives i de competició amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell organitzatiu per al 2023, entre els quals també hi ha un pla per a divulgar l’esdeveniment en l’àmbit virtual. Anna Caula ha posat èmfasi en la mirada de gènere d’aquest mundial, «un dels pocs esdeveniments on les noies i els nois competeixen junts», la qual cosa contribueix a «fer passos endavant en la normalització de l’esport femení» a Catalunya.