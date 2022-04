La festivitat del Masters de Augusta va acabar amb el pas a la competició. Una primera jornada destacada en què va brillar un Tiger Woods que va tornar 508 dies després acabant en un sota el par. El guanyador de 15 Grand Slams reapareixia en el seu primer torneig després de la seva cinquena operació d’esquena a finals del 2020 i el greu accident de cotxe que el va deixar fora de la competició fa un any i mig. ‘El Tigre’ va tornar a demostrar que està fet d’una altra pasta. El californià va cometre un únic error al forat 8, on tenia un ‘birdie’ i al final es va deixar un cop.

Woods, que hauria pogut perdre la cama dreta o no tornar a caminar, va confirmar la seva intuïció després de provar-se en les pràctiques d’Augusta, que torna per intentar ser la millor una altra vegada. El cinc vegades campió, l’última el 2019, va serrar les dents en el pesant camp –hi va ploure al matí– i de moment va deixar gairebé resolt el dubte raonable de si passaria el tall. No va poder arribar al nivell de Sungjae Im (-5), guanyador de la primera jornada.

Una de freda i una de calenta per als espanyols

Els golfistes espanyols Sergio García i Jon Rahm mantenen l’opció de lluitar pel Masters de Augusta, després d’una primera jornada de par i més dos. La baralla per la Jaqueta Verda no és la de José María Olazabal, l’altre espanyol que hi participa, però el campió del torneig el 1994 i el 1999, tindrà complicat el seu objectiu de passar el tall després d’un debut de cinc sobre el par. Al matí va ploure i a la tarda va fer bastant vent, amb ‘greens’ receptius que s’aniran assecant.

Rahm, que va perdre recentment el número 1 del món, no va poder recuperar la seva millor versió en l’estrena a Augusta. Amb quatre ‘top 10’ en les seves cinc participacions, el de Barrika confia en aquesta irrupció que encara pot treure, amb el positiu que, sent un mal dijous, va acabar en un +2 molt recuperable amb el que queda. El campió de l’Obert dels Estats Units va mirar de treure cops al camp de Geòrgia sense èxit, i va patir més en els segons nou. Mentrestant, un Sergio García que tampoc arribava en el seu millor moment de joc va aconseguir aquest par que el deixa en el ‘top 20’ per començar, amb una volta que va tenir una mica de tot, sobretot en l’inici, amb tres ‘bogeys’ i tres ‘birdies’ als primers nou forats.

Inici meteòric per a Sungjae Im

El coreà comanda la batalla després d’un espectacular inici i després per reaccionar a dos ‘bogeys’, amb un ‘eagle’ al 13 i un altre ‘birdie’ al 15. La seva targeta de 67 cops el va deixar al capdavant de la taula, un cop millor que l’australià Cameron Smith, un dels favorits, i dos que Danny Willett, Joaquin Niemann, el número 1 del món, Scottie Scheffler, i Dustin Johnson.