La Gasol Foundation va tenir una idea: promoure una vida activa entre els nens, les nenes i els i les adolescents en el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una ball que animés a moure el cos. Per aquest motiu, l’exjugador de bàsquet Pau Gasol es va aliar amb el músic Macaco i aquest dijous va penjar en el seu compte de TikTok un vídeo al ritme de ‘Bailo la pena’ per combatre l’obesitat infantil. Fins aquí tot bé. No obstant, per als usuaris no va ser noticiable l’acció de Gasol per promoure una vida sana sota el lema ‘Actívate’, sinó la seva poca traça amb el ball.

Instagram supera Facebook per primera vegada en usuaris mentre que WhatsApp és la més utilitzada El que va ser una figura mundial sobre el parquet, es va atrevir a ballar sol i va compartir el moment a TikTok alhora que desafiava els seus seguidors a imitar els seus passos. «Hola, us animo a unir-vos al moviment saludable de la Gasol Foundation. Fent aquest ball amb la cançó de Macaco. Us deixo un vídeo amb la coreografia feta per mi... ¡Som-hi!», va publicar. En el vídeo, que suma 22.000 ‘likes’, s’aprecia com Gasol es defensa com pot amb la coreografia: @paugasol En el Día Mundial de la Actividad Física, #Actívate con la @gasolfoundation y @dani_macacoo con ‘bailo la pena’ #coreografía #baile #actividadfísica ♬ Bailo la Pena - Macaco Les reaccions a Twitter al ball no s’han fet esperar i han mostrat el costat amarg de la xarxa social. Els usuaris s’han sorprès del poc joc de malucs i la poca coordinació de l’exjugador. Això és la cosa més incòmoda que he vist en tota la meva vida. pic.twitter.com/U6pHeMxkDY — Manel Vidal Boix (@massanagranaire) 7 de abril de 2022 Pau Gasol después de escuchar la pedrada de @ADaimiel en el podcast de esta semana. pic.twitter.com/zsjiarf6JL — Jose (@jsaenzdetejada) 7 de abril de 2022