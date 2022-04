A les portes d’aquesta popular cursa de Sant Llorenç de la Muga, que aquest diumenge a les 9 del matí celebra la quarta edició, descobrim com està anant la seva preparació, i ho fem de la mà de Martí Lagresa Cumbriu (Sant Llorenç de la Muga, 2000), l’alma mater de la Fox Trail. Ell va ser qui, el 2016 i amb tan sols 15 anys, la va idear i organitzar amb l’ajuda de tot el poble.

Tot a punt per a la 4a Fox Trail?

Ho tenim tot força encaminat, sí. Sempre hi ha aquests petits detalls d’última hora, però des del cap de setmana després de Reis que estem treballant de valent. Com que hem canviat els recorreguts, hem hagut de netejar els camins, i hem estat pràcticament set dissabtes fent-ho. I el que ens ha sobtat és que aquesta tasca ha tingut molt bona rebuda, perquè de mitjana hem estat una quinzena de persones fent feina cada dia.

Quantes persones inscrites hi ha de moment a la cursa?

Ara mateix hi ha més de 280 inscrits. I la veritat és que la valoració que en fem és molt positiva, ja que el 10 d’abril també hi ha altres curses a la comarca, i que ja hi hagi apuntades tantes persones, i que, per tant, han confiat en la nostra cursa, motiva molt. I això també vol dir que les coses s’estan fent bé, i que la gent valora aquest territori de la comarca que, a vegades, queda amagat.

I potser encara hi haurà inscrits d’última hora.

Sí. Sempre hi ha el boom dels últims dies, i penso que podem superar els 350. Crec que és una xifra que es pot assolir perfectament. La dinàmica que portem aquests darrers dies, on s’estan inscrivint força gent, convida a ser optimista.

Hi assistirà algun corredor destacat enguany?

Sí. Per aquí a la comarca hi ha corredors «coneguts» que ja s’han apuntat. Tenim gent jove que promet en el món de la muntanya, i també tenim gent que tenen renom perquè han participat en curses molt importants a escala mundial, com són en Rubén Cruz o en Juan Diego de Navata… Que corredors com ells vinguin a la cursa Fox Trail, et motiva a continuar endavant.

I és que realment la cursa s’ha convertit en tota una fita. Vostè, que amb tan sols 15 anys la va idear, quina valoració en fa de tot aquest creixement?

Jo sempre dic que, al cap i a la fi, si s’ha anat organitzant la cursa any rere any, ha estat perquè aquesta ha creat un vincle molt important entre molts dels habitants del municipi. La Fox Trail fa poble. A la primera edició, que jo tenia 15 anys, vaig veure que tant l’ajuntament del moment, així com molts habitants de Sant Llorenç, col·laboraven. Això em va il·lusionar a continuar endavant.

I és que, al final els objectius de la Fox Trail són aquests: donar a conèixer el poble i el seu ric patrimoni, i sobretot agrair l’esforç de tots aquells que creien i creuen en el projecte. La veritat és que rere la cursa hi ha molta feina, però la satisfacció de veure que hi ha molt bona rebuda, i que el dia que fas la cursa tot surt perfecte i la gent gaudeix de la muntanya i la natura, no té preu.