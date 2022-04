L’alemany Boris Becker, una de les personalitats més controvertides de la història del tennis, podria ser condemnat a presó després que un jurat de Londres el declarés culpable aquest divendres d’ocultació de béns arran de la seva fallida el 2017.

Becker, de 54 anys, que viu al Regne Unit des del 2012 i treballa com a comentarista esportiu per a la BBC, va assegurar que els 50 milions de dòlars que va guanyar als camps es van esfumar en el divorci costós de la seva primera dona, el manteniment dels seus fills i un «estil de vida car».

Guanyador de sis tornejos de Grand Slam, era jutjat des del 21 de març a Londres per fets relacionats amb la seva fallida personal, lligada a un préstec de 3,5 milions d’euros (uns 3,8 milions de dòlars) concedit per un banc privat per finançar una propietat luxosa a Mallorca.

En el moment de la fallida el juny del 2017, el jugador, que va guanyar 49 títols en 16 anys de carrera esportiva, tenia deutes estimats en fins a 50 milions de lliures (uns 65 milions de dòlars al canvi actual).

Va ser processat per 24 càrrecs d’ocultació de béns i un jurat del sud de Londres el va declarar culpable de quatre, que inclouen sostracció de béns, no revelació de patrimoni i ocultació d’un deute.

També va ser condemnat per no declarar una propietat a Alemanya i per ocultar un préstec bancari de 825.000 euros i accions de l’empresa tecnològica d’intel·ligència artificial Breaking Data Corp.

La jutge el va deixar en llibertat condicional sota fiança i va fixar per al 29 d’abril l’anunci de la seva condemna, que podria ser de fins a set anys de presó per cada càrrec.