Els seguidors de Fernando Alonso poden respirar alleujats. El bicampió espanyol ha anunciat a Austràlia que pensa seguir en la fórmula 1 «almenys dos anys més, dos o tres anys». La seva tercera etapa a Renault, ara sota les sigles d’Alpine, després d’aconseguir amb ells les seves dues corones el 2005 i 2006, no ha començat tan bé com esperava. El famós ‘pla’ de l’asturià ha tingut més sobresalts que alegries a hores d’ara i les dues primeres curses de la temporada, amb l’arribada de les noves regles esportives, s’han saldat amb només dos punts en el seu compte. «Molt menys del que mereixem», insisteix Alonso, que aquest divendres ha començat quart i amb bones sensacions en els segons assajos lliures a Albert Park.

Després d’aconseguir un podi a Qatar el 2021 i d’ajudar el seu company Esteban Ocon a aconseguir la seva primera victòria a Hongria l’any passat, Alonso va firmar una pròrroga d’un any, fins al 2022, del contracte que va segellar per tornar a la F-1 amb Alpine. Durant un parèntesi de dues temporades fora del Mundial, Fernando va competir en el Ral·li Dakar, va guanyar en dues ocasions les 24 hores de Le Mans i el Mundial de resistència i va fallar en la seva temptativa de conquerir la triple corona en les 500 milles d’Indianapolis. Però reconeix que sempre va anhelar tornar a la F-1. I ara s’aferra al volant.

Millora amb l’edat

Malgrat ser el pilot més veterà de l’actual graella –farà 41 anys al juliol–, Alonso se sent amb forces per seguir endavant i considera que el seu rendiment no baixa amb l’edat. Al contrari, creu que l’experiència és un grau i que ell es troba en el seu millor moment. Per això, fins i tot el molesta que li preguntin si se sent pressionat per permetre l’ascens del pilot reserva d’Alpine, Oscar Piastri, de 23 anys, actual campió de F-3 i F-2. «Òbviament, si jo tingués 25 anys, no es parlaria d’això», respon contundent.

«La gent intenta trobar un camí per als joves talents. Però crec que es tracta de rendiment, no d’edat. L’any passat crec que ho vaig fer bé. Vaig acabar lleugerament per davant del meu company, Esteban Ocon. Veurem aquest any com es desenvolupa la batalla. Jo encara em sento competitiu i ràpid i sento que estic disfrutant d’aquesta etapa en la fórmula 1», argumenta l’asturià.

Alonso ha explicat que probablement negociarà la seva renovació a l’estiu i ha suggerit que Piastri podria trobar un volant alternatiu: «Si Piastri està amb Alpine, serà positiu. Si està en un altre equip, també ho serà. Ha guanyat totes les categories inferiors fins ara, cosa que òbviament demostra que té talent i és molt professional i treballador en el simulador i a la fàbrica. Encara és molt jove. I tant de bo trobi aviat un seient. Però ho sabrem i en començarem a parlar probablement a l’estiu», ha conclòs.