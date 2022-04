La <strong>‘miniestrella’</strong> més viral en les xarxes del moment, <strong>Hasbulla Magomedov</strong>, de 19 anys, continua protagonitzant episodis graciosos i alimentant la polèmica que envolta el seu personatge. Aquest jove rus pateix d’acondroplàsia, una malaltia que provoca que tingui aspecte infantil. No obstant, aquest trastorn genètic ha servit per catapultar-lo a la fama i s’ha convertit en una personalitat d’Instagram, en què ja acumula <strong>2,1 milions</strong> de seguidors, en pocs mesos.

Recentment, s’ha publicat l’entrevista que <strong>Caleb Pressley</strong>, jugador de futbol americà i creador de contingut per al canal <strong>Barstool Sports</strong>, va fer a Hasbulla, que, una vegada més, ha deixat declaracions sorprenents que evidencien la seva desimboltura davant de les càmeres.

La indiferència com a ofensa

Sense cap dubte, un dels comentaris més destacats de l’entrevista ha sigut l’escomesa contra <strong>Cristiano Ronaldo</strong> per part de l’anomenat ‘mini Khabib’, en honor al lluitador de la UFC. Les imatges del lusità amb <strong>Abdu Rozik</strong>, un altre ‘nen’ viral que té el paper d’antagonista en la narrativa que els dos ‘<strong>influencers</strong>’ protagonitzen, sembla que no han agradat a Hasbulla.

Per aquesta raó, Magomedov no ha dubtat a menystenir el jugador del Manchester United: «Ronaldo no em podria importar menys; soc més famós que ell. L’únic que fa en els partits és passar la pilota», ha dit.

Hasbulla confirms that Ronaldo is a penalty/tap in merchant pic.twitter.com/BhIIKxXW2j — Barstool Sports (@barstoolsports) 3 de abril de 2022

Hasbulla i Abdu Rozik ja s’han vist les cares en més d’una ocasió i cap ha estat exempta de tensió. Insults, cops de puny i puntades de peu són alguns dels components que sempre han acompanyat la controvèrsia que hi ha entre tots dos i que els ha portat a acordar un combat d’arts marcials.

Moments surrealistes

Malgrat que en l’<strong>entrevista</strong> s’han tractat temes com l’afició pels cotxes que exposa Hasbulla en els seus vídeos o l’amor per la seva mascota, també hi ha hagut temps per a moments més extravagants. Sense anar més lluny, el jove rus no ha trobat cap inconvenient a aixecar-se de la butaca per colpejar i estirar els cabells a l’entrevistador.

Just watched the Hasbulla interview, such a little aggressive man pic.twitter.com/pl225esexF — Holly. 🌛🎃 (@Hollyyy__) 5 de abril de 2022

Des d’un context humorístic, Hasbulla ha tornat a fer gala de l’agressivitat i del mal humor que sempre l’han caracteritzat en les xarxes socials, en què setmana rere setmanes apareixen vídeos de l’‘influencer’ pegant a altres personalitats d’internet o del món de la lluita.