Des del passat 14 de febrer i fins al 29 d’abril, la Piscina Municipal de Roses es converteix en centre d’entrenament de diferents clubs que duen a terme estades esportives a Roses per posar-se a punt per afrontar les competicions de la temporada. L’equipament reprèn així, després de dos anys d’aturada per la pandèmia, una activitat que contribueix a potenciar Roses com a destinació de turisme esportiu.

Durant aquest període, realitzaran els seus entrenaments a les instal·lacions de la Piscina un total de 13 clubs de triatló i natació, provinents majoritàriament de França, sumant un total d’uns 340 participants, entre esportistes i equips d’entrenament. La majoria d’equips realitzen estades que oscil·len entre els 2 i 4 dies. Molt d’ells repeteixen després de les bones experiències d’anys anteriors, atrets per la idoneïtat de l’equipament i de la resta d’instal·lacions esportives del municipi, així com pel fet que a Roses disposen de l’oferta d’allotjament i serveis que necessiten. La regidora d’Esports i presidenta de la Piscina Municipal, Verònica Medina Flores, assenyala que "és tot un goig veure com els clubs esportius de països veïns escullen la nostra PMR per a fer els entrenaments i portar a terme les competicions de la temporada, això reforça encara més el caire professional que oferim des de la nostra instal·lació i el continu treball per fer de Roses una destinació de Turisme Esportiu de qualitat, divers i a l'abast de tothom". Pel que fa als abonats i usuari de l’equipament, es recomana consultar setmanalment l’ocupació dels espais de la piscina, a través de la pàgina web piscinaroses.cat, o bé en els plafons informatius de la instal·lació, especialment durant el mes d’abril. En aquelles franges de forta ocupació a la piscina profunda, s’habilitaran 2 carrers longitudinals a la piscina poc profunda (de 17m x 2m) per al bany lliure, sempre que aquest vas estigui disponible.