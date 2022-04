El Liverpool anglès va encarrilar el seu pas a les semifinals de la Lliga de Campions 2021-2022 després d’imposar-se aquest dimarts a Da Luz per 1-3 al Benfica portuguès en una anada de quarts de final on en va treure partit la seva gran primera part, cosa que li va permetre manejar millor la reacció lisboeta després del descans on ho va passar una mica pitjor.

L’equip de Juergen Klopp va ser devastador en els primers 45 minuts i va marxar al descans per 0-2, un botí que va poder semblar escàs en relació amb el joc que va exhibir, que va posar en risc quan el seu rival es va posar en el partit després d’un error defensiu a l’inici de la segona meitat i que va tornar a fer d’or amb un tant en els compassos finals.

Resoldre ràpid

Els ‘reds’ van sortir disposats a liquidar al més aviat possible el partit i l’eliminatòria. Amb el seu habitual ritme vertiginós i directe i una pressió asfixiant, va arraconar el conjunt ‘roig’, incapaç de tenir respir i patint des del xiulet inicial de l’espanyol Jesús Gil Manzano.

Poc més d’un quart d’hora va tardar el Liverpool a trobar premi a una insistència personificada principalment en Naby Keita, les aparicions del qual des de segona línia van crear molts problemes a la primera mitja hora. No obstant, va ser a pilota aturada, en un córner llançat per Robertson i cabotejat sense oposició per Konaté, com es van avançar els de Klopp.

El gol no va despertar un Benfica que no aconseguia contenir l’allau a la qual l’estava sotmetent el seu rival i que s’encomanava al que pogués ‘rascar’ a dalt Darwin Núñez. Luis Díaz, un altre dels maldecaps dels locals en el primer temps, va topar en el seu mà a mà amb Vachlodimos, i Salah tampoc va encertar en una ràpida transició després d’un robatori de Thiago Alcántara.

L’equip portuguès va tenir la seva ‘millor’ ocasió en una rematada fallida d’Otamendi a pilota aturada, però a continuació va rebre el 0-2. Alexander-Arnold va enviar una gran passada a Díaz i aquest, davant la sortida del porter, la va deixar de cap a Mané perquè el senegalès l’empenyés. En el tram final, Salah va tenir el 0-3 després d’un altre enviament del lateral dret, però Vachlodimos ho va evitar, i Rafael Silva ho va intentar sense èxit per als de Nelson Verissimo en un contraatac.

Partit obert

Però tot va canviar després del pas pels vestidors. El Liverpool va mirar de mantenir la iniciativa, però el Benfica va trobar energia extra amb el matiner gol de Darwin Núñez. El davanter uruguaià no va perdonar una fallada en el desallotjament de Konaté i l’1-2 va revifar els locals, que van decidir ficar més ritme al partit.

El xoc es va obrir ja en dues direccions, tot i que els hexacampions d’Europa, pagant el fluix partit de Salah i Mané i la poca aparició de Luis Díaz, no ho van poder aprofitar. Sí que van estar a prop de fer-ho les ‘Àguiles’, que van vorejar l’empat amb un xut d’Everton que va aturar Alisson. Klopp va reaccionar amb un triple canvi i va buscar solucions noves a dalt amb Firmino i Diogo Jota per la seva dupla africana, sense gaire èxit.

El pas dels minuts li va començar a pesar a un Benfica que es va veure de nou una mica tancat per un Liverpool que va manejar millor el tram final i va donar l’últim cop a Da Luz. Keita en va armar una ‘contra’ i va enviar una bona passada a Luis Díaz, que havia tingut una clara ocasió anteriorment i que aquesta vegada no va perdonar per regatejar a Vlachodimos i deixar gairebé vista per a sentència l’eliminatòria. El porter grec, de tota manera, va salvar davant Jota un nou mà a mà en el minut 97.

FITXA TÈCNICA

–BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (Meite, min.70), Everton (Yaremchuk, min. 82); Gonçalo Ramos (Joao Ramos, min. 86) i Darwin Núñez.

–LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold (Joe Gomez, min. 89), Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita (Milner, min. 89), Fabinho, Thiago (Henderson, min. 61); Salah (Diogo Jota, min. 61), Mané (Firmino, min. 61) i Luis Díaz.

–GOLS. 0-1, minut 17. Konate; 0-2, minut 34. Mané; 1-2, minut 49. Darwin Núñez; 1-3, minut 87, Luis Díaz.