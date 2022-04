Ferran Torres és l’únic davanter de la plantilla que té el lloc garantit per a la temporada que ve. És qui té el contracte més llarg (fins al 2027), el que més diners va costar (55 milions més variables) i la primera aposta de Xavi Hernández al mercat d’hivern. I dels seus companys de línia, qui és més a prop d’anar-se’n és Ousmane Dembélé, ja que acaba el 30 de juny i encara no hi ha hagut un acord perquè renovi. Al gener estava amb els dos peus fora, però el seu rendiment i la fe que li té Xavi Hernández han propiciat que es reobrissin les negociacions.

Els seus companys veuen amb curiositat com evoluciona el cas, però gairebé tots, per no dir tots, voldrien que continués. «Jo el segrestaria perquè es quedés a Barcelona», va dir de broma Ferran Torres, en una prova de l’altíssima consideració que té de Dembélé. «És un jugador diferencial, dels millors del món si vol», va opinar, recordant-li de passada que el Barça «és un gran club en què estar».

També figura entre els millors, en la seva posició, Pedri. «Als que entrenem amb ell diàriament no ens sorprèn: és un luxe veure’l. Em sorprèn cada dia per la qualitat i la humilitat que té. És un jugador que pot marcar una època», va assegurar. Pedri és una aposta de futur del Barça, com també ho és Ferran, que sent «la total confiança» que li ha donat Xavi des de l’arribada.