El Barça viu sumit en una espècie de ‘ressaca positiva’ després d’haver aconseguit una ratxa immaculada de 14 partits consecutius sense perdre en la Lliga, amb victòries tan importants com les del Santiago Bernabéu (0-4) i Sevilla (1-0) en les dues últimes jornades. La segona posició és ara un objectiu palpable per a l’equip de Xavi Hernández, que, a més, viu amb certa il·lusió una Europa League que s’ha convertit en el camí més ràpid cap a la consecució d’un títol aquesta temporada.

El viacrucis arrenca a Alemanya davant un Eintracht de Frankfurt que pot presumir de ser un dels ‘cocos’ de la segona divisió europea. El punt a favor és que l’anada és en territori germànic, on els blaugranes buscaran un resultat positiu per a la tornada al Camp Nou, on l’equip encara no ha sigut capaç de guanyar després dels empats davant el Nàpols i elGalatasaray per definir les eliminatòries en el partit de tornada. Aquests quarts canvien la tendència, ja que per primera vegada la tornada serà a casa.

Davant esperen els d’Olivier Glasner, que en la Bundesliga ocupen una insulsa novena posició, que enfosqueix tot indici d’esperança al xoc contra el Barça. El gran avantatge culer, que és disputar la tornada a Barcelona, es converteix en la gran amenaça per als germànics, que estan obligats a treure un resultat voluminós si no volen patir en territori català. La sort ja ha estat tirada i la incògnita serà veure qui aconsegueix imposar la seva llei.

Quan i on es pot veure l’Eintracht–Barça de l’Europa League

El partit corresponent a l’anada dels quarts de final de l’Europa League que enfrontarà l’Eintracht i elBarça al Waldstadion aquest dijous, 7 d’abril del 2022, a partir de les 21.00 hores, es podrà veure en directe a través de Movistar Liga de Campeones, de la plataforma Movistar Plus.