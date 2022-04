Contra el el vigent campió, sota un xàfec a Londres, amb un estadi hostil i dubtes sobre el seu rendiment. En aquest context va tornar el Reial Madrid de les grans nits de la Copa d’Europa per completar una exhibició contra el Chelsea, el vigent campió d’Europa, que va perdre el partit i viatjarà a Madrid amb l’eliminatòria seriosament compromesa pel hat-trick d’un jugador, Benzema, en estat de gràcia.

El Madrid va sortir a Stamford Bridge amb el vestit dels partits grans. Volent la pilota, proposant i creant perill. Tant que als deu minuts Vinícius es va plantar davant Mendy i va xutar al travesser. Els blancs no tenien res a veure amb l’equip beat que va caure en semifinals a Londres la temporada passada. Ancelotti, que va aconseguir donar negatiu en la PCR i va poder viatjar, va apostar per donar més fortalesa al seu onze amb Valverde en lloc d’Asensio o Rodrygo. I l’equip ho va agrair.

Dos gols en tres minuts

Els blancs pressionaven la sortida dels ‘blues’, tallant les sortides, i tocant amb dinamisme per superar amb facilitat les línies angleses. Tàcticament Carletto li guanyava la partida a Tuchel, però el marcador no acabava de reflectir l’incontestable domini madridista. Fins que en el minut 21 Vinícius li guanyava una altra carrera a Christensen, ni la primera ni l’última, i assistia un Benzema que s’abraonava com un tigre sobre la pilota per connectar un cop de cap acrobàtic i marcar el primer gol. El tècnic local es lamentava pel gol encaixat quan una altra sortida blanca va acabar amb una centrada de Modric a l’àrea que Benzema va tornar a rematar amb precisió al fons de la xarxa. Dos gols en tres minuts de Karim Benzema. El Madrid li donava un bany al Chelsea sota el xàfec de Londres.

'La que has liao, pollito'.

Els blancs es van relaxar amb el 0-2 i el Chelsea se’n va anar amunt. El Madrid es va deixar acular perillosament i Havertz ho va rendibilitzar en el minut 39 retallant el marcador. Benzema va poder repetir, però va perdonar en una altra estampida de Vinícius. El francès va fallar la més fàcil de marcar. El partit va arribar viu al descans, malgrat que els d’Ancelotti podien haver clavat l’estocada als vigents campions d’Europa.

Tuchel va fer dos canvis per donar més embranzida als seus, però tot es va ensorrar quan en el primer minut de la represa el porter local Mendy va cometre un error clamorós. Benzema va perseguir una pilota impossible, la va robar i va fer el tercer gol. La fe de Karim Benzema feia callar Stamford Bridge. El gat s’ha convertit en un tigre que ja porta 11 gols a la Champions, enllaçant dos triplets contra el PSG i a Londres. Ancelotti aplaudia el seu equip, que tenia ben clar com i per on sortir de la pressió local. I si hi havia cap problema apareixia Courtois, amb una de les parades d’aquesta Champions a llançament d’Azpilicueta.

El tècnic local buscava a la banqueta alguna cosa a què aferrar-se i va acabar optant pel físic de Lukaku i Loftus-Cheek. L’últim recurs, el tremendisme. Més que el partit estava en joc l’eliminatòria. Un gol local ajustava el duel. Un de blanc sepultava els campions d’Europa. Dues oportunitats clamoroses va perdonar el 9 belga quan el Madrid es quedava sense energia. Però els blancs van refredar el final del partit i el Chelsea va acabar sent víctima del millor partit de la temporada del Reial Madrid. Al millor lloc i en la nit més idònia. I coronat per la majestuosa actuació de Karim Benzema, una piconadora de vellut.