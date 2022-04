El <strong>‘culebró Dembélé’</strong>, com els bons, continua fent girs de guió sense que se’n pugui aventurar el desenllaç. Mateu Alemany i l’agent del davanter es van reunir dilluns al Marroc. Però malgrat el canvi que ha experimentat en la situació esportiva del jugador, la contractual continua igual.

Les converses entre Xavi i el davanter francès, en les quals el jugador reiterava que vol seguir, no han canviat les peticions econòmiques del seu representant. «Ens sembla obvi que no vol continuar amb eel Barça i que no està compromès amb el projecte futur. Li hem comunicat a ell i als seus agents que ha de sortir immediatament i que esperem una transferència abans del 31 de gener», va explicar al gener Mateu Alemany, després de sis mesos de negociació, abans que el jugador quedés apartat.

Sissoko nega un acord amb un altre club

Moussa Sissoko, representant del jugador, reclamava <strong>30 milions per renovar i 15 de comissió per a ell, al marge de la fitxa</strong>. Unes peticions de superestrella que queden molt lluny del rendiment d’Ousmane fins al tancament del mercat d’hivern. La reunió a Marràqueix va ser la primera després del sonat desacord i un intent de desglaç. Alemany no va presentar una oferta formal i Sissoko va negar que tingués res signat amb cap altre club.

📹💪 Avui els jugadors del Barça tenen dia lliure, però Ousmane Dembélé arriba a la Ciutat Esportiva per entrenar



via @santiovalle #FCBlive pic.twitter.com/wNBVKNlhv7 — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) 5 de abril de 2022

8 assistències i un gol en 7 partits

Xavi, que ha insistit una vegada i una altra que podria ser el millor en la seva posició, ha aconseguit revertir la seva situació al camp. El tècnic va aconseguir que el club li aixequés el veto i l’extrem ha sigut, al costat de Pedri, una de les claus del creixement de l’equip: és el segon màxim assistent de la Lliga, per darrere de Benzema, però havent jugat la meitat de partits (13). En els últim set partits de Lliga ha fet set assistències i un gol.

Aquest dimarts, tot i que l’equip tenia dia lliure, el davanter francès ha anat a entrenar a la ciutat esportiva. L’aposta del tècnic, al costat de l’arribada d’Aubameyang (amb qui connecta bé dins i fora del camp), li ha tornat el somriure i ha aconseguit canviar els xiulets del Camp Nou per aplaudiments. Però, a menys de tres mesos perquè quedi lliure, el culebró sembla que encara no té un desenllaç definitiu.