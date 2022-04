Després del triomf de prestigi al camp de l’Olot (1-2) i de reactivar les opcions per lluitar pel play-off d’ascens a Segona RFEF, el Club de Futbol Peralada no va poder passar de l’empat (0-0) davant un Castelldefels que lluita per segellar la permanència. Els nois que entrena Hèctor Simón no van poder allargar les bones sensacions obtingudes a la Garrotxa i, amb la victòria del Sant Andreu contra el Vilassar (1-0), es queden a la sisena posició i a cinc punts de la promoció quan queden quatre jornades per acabar.

A la primera meitat pràcticament no hi va haver ocasions, però sí un ensurt, el del visitant Blanco, que va ser evacuat amb ambulància per una caiguda. A la represa, el porter peraladenc David Aroca es va erigir en l’heroi, ja que va estar immaculat en dues accions molt clares. A l’altra banda, Casanova, autor del gol del triomf al descompte a Olot, va tenir l’1-0 a prop després de fabricar-se ell la jugada. Fins i tot en l’afegit els altempordanesos van fregar els tres punts amb un cop de cap de Juvi que va sortir per sobre el travesser. El pròxim partit del Peralada serà aquest diumenge (12.30 h) al camp del Vilafranca i, després, s’enfrontarà al Figueres i a dos rivals que es troben en play-off: el líder Manresa i Girona B. Albert Carbó, destituït a Olot Albert Carbó, peraladenc i entrenador de l’Olot aquesta temporada, va ser destituït del club garrotxí el dimarts passat després de la derrota contra l’equip del seu poble (1-2). Qui va ser el tècnic, precisament, del Peralada la temporada passada ha deixat el seu lloc a Manix Mandiola.