Afirma Karpov que no es pot lluitar per la victòria si en el fons del cor el que es busca són les taules. No hi ha millor explicació per resumir la derrota de l’Atlètic a Manchester a la partida d’escacs que van jugar Simeone i Guardiola. L’eliminatòria arriba oberta al Metropolitano on Simeone ha de proposar un partit molt diferent si vol ficar-se en semifinals.

Els duels entre Guardiola i Simeone transcendeixen a la gespa. Són xocs entre dues escoles, dues filosofies vitals. Tenen més de filosòfic que de futbolístic. El seu antagonisme va camí d’aparellar-los rivalitats històriques com la de Kasparov i Karpov, o la de Federer i Nadal. Una cosa que dispara la importància de cada detall, cada decisió. De sortida Cholo va insistir en la línia de cinc, però va empènyer Marcos Llorente al trivot blindant el carril amb Vrsaljko. El tècnic atlètic endevinava joc interior, per la qual cosa va generar trànsit als passadissos per encallar les arribades d’un City que jugava sense davanters d’àrea.

L’autobús de Simeone

Els primers minuts van confirmar la partida d’escacs. Simeone concedia les bandes, i amb això els centres laterals, conscient que el rival no en tenia 9. L’argentí elegia com ser assetjat. Per això l’Atlètic, d’inici, es va desentendre en atac i va plantar un autobús davant la seva àrea sense posar-se vermell. Els blanc-i-vermells ficaven cloroform al partit i fins al minut 20 no van trepitjar àrea rival. A la mitja hora el partit no registrava cap llançament a porta. Els locals no podien. Els visitants ni s’ho plantejaven.

Estranyava la placidesa per la parsimònia d’un City que jugava al trot. Feia la sensació que a Guardiola li inquietaven més les contres matalasseres que l’efectivitat dels seus. Semblava que els dos firmaven les taules, com si fossin conscients que jugaven un partit a 180 minuts. No hi havia rastre de l’exuberància anunciada del City, del tsunami celeste que pronosticaven les cases d’apostes. Dos trets llunyans de Stones a la grada van ser el més ressenyable en una primera part plàcidament soporífera per als interessos matalassers. Al descans els de Pep acumulaven un 72% de possessió sense un xut entre els tres pals.

De Bruyne adelanta al City en el minuto 70. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/DV2BzItQpT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 5 de abril de 2022

Gol de De Bruyne

Van mantenir les peces els entrenadors després del descans, però el partit es va despertar amb un parell d’escaramusses per portar a la boca. Pujaven les pulsacions i Simeone se li torçava el gest. Als 55 minuts De Bruyne va fer treballar Oblak amb una falta al costat de l’àrea que l’eslovè es va treure de sobre. El Cholo esmolava a l’hora l’equip amb un triple canvi: De Paul, Cunha i Correa per Koke, Griezmann i Llorente. En el City, Pep mantenia un estoïcisme escaquístic perquè no volia moure fitxa abans que Simeone. Encara recordava com va caure en la trampa del Cholo en aquell Bayern-Atlètic.

Una vegada va moure fitxa l’argentí, Guardiola va respondre introduint Grealish, Gabriel Jesús i Foden per treballar els espais a l’esquena de De Paul i Correa. I la va encertar, perquè el City va trobar amb un gol de De Bruyne en la primera intervenció de Foden, que es va girar entre línies i va habilitar el seu company. Canviava la decoració notablement. El dilema era si conformar-se amb una derrota mínima o llançar-se a buscar l’empat i destapar-se a darrere. I el Cholo va preferir pensar en el partit de dimecres a Madrid. A tots dos sembla que els valia el resultat perquè ja no es va jugar gaire més. L’eliminatòria es decidirà al Metropolitano.