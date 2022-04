Després d’estrenar la temporada a Bahrain i a l’Aràbia Saudita amb els seus monoplaces en versió rosa, com a picada d’ullet especial al seu nou patrocinador BWT, Alpine torna a la decoració predominantment blau aquest cap de setmana per al Gran Premi d’Austràlia. Supersticions al marge, Fernando Alonso espera que aquesta nova etapa li resulti més propícia després del seu últim abandonament per avaria a Jiddah .

L’asturià va lamentar llavors que el bon rendiment mostrat per l’A-522 en els lliures i la classificació no es veiés reflectit després en els resultats en carrera: «És increïble que amb aquestes prestacions portem només dos punts», va remarcar l’asturià, que va acabar novè en la prova inaugural de Sakhir.

El cotxe rosa, molt semblant al Racing Point que va esponsoritzar BWT el 2021 abans de la seva conversió a Aston Martin, no va tenir gaire èxit entre els fans d’Alonso, que van mostrar el seu rebuig en xarxes socials durant la presentació dels nous monoplaces d’Alpine per a 2022: «¿Per què tenir una decoració quan en pots tenir dues?», va anunciar al febrer l’escuderia, quan va donar a conèixer les dues versions.

Tercer motor

Aquest cap de setmana a Albert Park, Alonso no només estrenarà el cotxe blau, sinó una nova unitat de potència després de la fallada detectada a la bomba d’aigua que va causar la seva retirada a 15 voltes del final en el GP de l’Aràbia Saudita. Serà el tercer motor per al bicampió en només tres carreres, ja que després d’acabar el GP de Bahrain l’equip francès ja havia descobert un primer problema en el seu propulsor i el va enviar a la fàbrica de Viry per analitzar-lo.

A Jiddah, el ritme d’Alonso amb l’A-522 va ser molt competitiu i li va permetre situar-se en Q3, igual que a Sakhir. Però totes les expectatives del cap de setmana es van torçar quan el cotxe de l’asturià es va aturar en plena carrera: «No power», va clamar Fernando, que va colpejar el seu casc amb ràbia a l’adonar-se que no podia continuar.

Segons el director de l’equip, Laurent Rossi, «hem identificat la causa del problema i espero que estigui corregit per a Melbourne. Ha fallat perquè els elements del motor són molt nous. L’avantatge és que no és ni estructural ni intrínsec. No s’ha de qüestionar el propulsor en si, ni el disseny, ni les eleccions arquitectòniques realitzades en el concepte, perquè el motor fa el que s’esperava».

En la mateixa lliga

«El problema és la bomba d’aigua, que està integrada en el motor. Al desintegrar-se, va caure al fons del circuit de refrigeració del motor. Si l’haguéssim volgut reparar, hauríem d’haver trencat el precinte. Per tant, hem perdut el motor. Tot i que la seva integritat física no es vegi afectada directament, per a nosaltres ja és un motor menys», va explicar Rossi a ‘Autohebdo’.

Això implica que, a Austràlia, Alonso haurà de muntar en la seva tercera unitat de potència de la temporada i així arribarà, en només tres carreres, al límit permès per a tota la temporada 2022. A partir de la quarta hi haurà penalització en graella. ¡I el Mundial acaba de començar!

Tot i així, Fernando envia un missatge d’optimisme: «Estem molt contents amb el rendiment del nostre motor. Creiem que estem jugant en la mateixa lliga que els altres aquest any. Vam poder lluitar en les rectes amb els altres a Jiddah i a Bahrain. Esperem a veure si això es confirma. El motor Ferrari i l’Honda encara estan una mica per davant, però Renault és allà. Ens falta un altre equip de referència, però les dades són esperançadores», acaba Alonso, que confia que el problemes amb cotxe quedin definitivament resolts a Austràlia.