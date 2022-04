Thibaut Courtois no és un futbolista convencional. Presumeix de madridisme sent el porter al qual Sergio Ramos marca a Lisboa el gol en el descompte que va permetre després al Reial Madrid conquerir ‘la Dècima’. A més, ‘la Girafa’, com el va batejar Sergio Reguilón, parla amb una franquesa que aixeca ampolles fins i tot al vestidor blanc. El Madrid ha passat de l’‘Ángel’ Casillas a ‘San Thibaut’. No hi ha partit en el qual el belga no realitzi un parell d’intervencions decisives, com davant el Celta dissabte a Vigo. Courtois és, juntament amb Benzema, el bastió de l’equip en les últimes temporades.