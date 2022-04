Louis van Gaal, exentrenador del Barcelona i actual seleccionador dels Països Baixos, ha revelat aquest diumenge a la nit que pateix una forma agressiva de càncer de pròstata i que s’ha sotmès a 25 sessions de radioteràpia. «La possibilitat que moris de càncer de pròstata no és tan gran. En general, són les malalties subjacents al càncer les que fan que un mori», va explicar el tècnic, de 70 anys, en una entrevista feta a la cadena neerlandesa RTL4 per presentar ‘Louis’, un documental sobre la seva vida.

«Vaig tenir l’opció de preguntar-me, «¿vull mostrar-lo a la gent o no?» Bé, crec que la malaltia i la mort són part de la vida», va comentar l’extècnic de l’Ajax, el Barça i el Manchester United, després de reconèixer que no havia comunicat als jugadors de la selecció la seva malaltia i que anava a les sessions de radioteràpia a la nit, després dels entrenaments.

Tot el nostre suport i solidaritat amb Louis van Gaal, que ha anunciat que pateix càncer de pròstata. Desitgem que tinguis una ràpida i total recuperació. Molta força, Louis! pic.twitter.com/czFi37g4QF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de abril de 2022

«No li dius això a la gent amb qui treballes, perquè això els influeix, així que vaig pensar que no haurien de saber-ho», va indicar Van Gaal. «Ells em veien les galtes vermelles i pensaven «quin tio tan sa», però no és el cas». I com que no ho havia fet públic fins ara, entrava a l’hospital on s’ha tractat el càncer per una porta posterior. «Per descomptat que els ho he dit als meus amics i familiars, però el meu entorn ho ha mantingut en silenci, i això ha sigut bonic».

Malgrat la malaltia, Van Gaal va dir que la seva intenció és continuar sent el seleccionador dels Països Baixos en el Mundial de Qatar 2022. L’‘Oranje’ s’enfronta en la fase de grups al Senegal, l’Equador i l’amfitriona, Qatar.