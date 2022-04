El conseller d’Educació i Esport de la Junta d’Andalusia, Javier Imbroda, que també va ser seleccionador nacional de bàsquet entre 2001 i 2022, ha mort als 61 anys després d’una llarga lluita contra el càncer, segons han indicat a Europa Press fonts de la Junta d’Andalusia.

El fins ara conseller d’Educació va ser diagnosticat de càncer de pròstata el 2016, una malaltia que va aconseguir superar però en la qual va recaure l’any passat.

Nascut a Melilla l’any 1961, va ser doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de Màlaga, tenia un màster en Alta Direcció d’Empreses de l’Institut San Telmo i era diputat autonòmic de Cs per la província de Màlaga, circumscripció per la qual va ser cap de llista en les eleccions del 2 de desembre de 2018.

El 22 de gener de 2019 va prendre possessió com a conseller d’Educació i Esport de l’Executiu de coalició conformat pel PP-A i Ciutadans (Cs) i presidit per Juanma Moreno, càrrec que ha ostentat fins al dia de la seva mort.

Referent del bàsquet

Imbroda va tenir una llarga trajectòria esportiva que el va convertir en un referent del bàsquet espanyol. Va participar en la preparació de la selecció de Lituània per als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 i poc després va guanyar amb l’Unicaja de Málaga el subcampionat de l’ACB. Després de deu anys vinculat a l’entitat malaguenya, va dirigir el Caja San Fernando de Sevilla, el Reial Madrid i la selecció espanyola.

Amb la selecció nacional va aconseguir una medalla de bronze europeu a Turquia el seu primer any i va aconseguir, al Mundial d’Indianàpolis, la fita històrica de guanyar la selecció de bàsquet dels Estats Units en competició oficial.

Després de superar el càncer, va decidir compartir la seva experiència involucrant-se en diferents projectes amb l’esport com a eix vertebrador.

A més, va crear la Fundació Javier Imbroda, que atén diàriament nens amb l’esport com a eina d’inclusió i que va impulsar amb els seus propis recursos, sense ajudes ni subvencions públiques. Va exercir com a ponent en nombrosos fòrums universitaris, socials i empresarials sobre direcció i lideratge.

Abans d’assumir el seu càrrec com a conseller, Imbroda ja havia format part d’un equip de govern dirigit pel PP, ja que el juliol de 2011 va ser nomenat nou director de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Màlaga, regit pel popular Francisco de la Torre.