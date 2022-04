El Club Nàutic l’Escala ha estat escollit per EurILCA, l’associació europea de la classe ILCA, per convertir-se en la seu del Campionat d’Europa 2022 de la divisió Master (majors de 35 anys) d’aquesta embarcació de vela lleugera individual.

L’EurILCA Masters European Championship d’enguany omplirà el mar d’Empúries de veles entre els dies 7 i 13 d’octubre. Durant una setmana, doncs, l’Escala, la Costa Brava i Girona es convertiran en el centre d’acció de la vela lleugera internacional.

L’organització preveu que la competició reuneixi entre 200 i 250 navegants de la classe representant fins a 15 països de tot Europa i també d’altres indrets del món. La darrera edició va comptar amb inscrits de països com els Estats Units, Rússia, Canadà o Argentina.

L’organització, que estarà conformada per unes 40 persones entre treballadors del Club, jutges de regata i voluntaris, calcula que l’esdeveniment tindrà un impacte d’uns 175.000 euros directes durant els set dies de competició.

El campionat està previst que es resolgui amb cinc dies de proves a l’aigua i es reserven els dos inicials a la formalització de les inscripcions, les mesures i la celebració de la cerimònia inaugural. El programa social que està preparant l’organització inclourà també altres moments de trobada per tal de que els regatistes gaudeixin de bons moments al port i a l’Escala compartint les seves experiències a l’aigua.

L’embarcació ILCA (antigament anomenada Laser) és de navegació individual i pot aparellar-se amb tres mides de vela diferents: Standard, Radial 0 4.7 (de majors a menors dimensions). En la seva modalitat Master es dirigeix a regatistes majors de 35 anys, que es divideixen en categories segons la seva edat per tal de competir en la major igualtat de condicions. Aquest tipus de competició acull a navegants que poden superar els 75 anys, el que demostra que la pràctica de la vela lleugera no té límit d’edat. Les categories per edats són Apprentice (35 a 44 anys), Master (45 a 54 anys), Grand Master (55 a 64 anys), Great Grand Master (65 anys o més) i Legend Master (75 anys o més).

L’EurILCA Masters European Championship 2022 es celebrarà entre els dies 7 i 13 d’octubre sota l’organització del Club Nàutic l’Escala i EurILCA. Rebrà el suport institucional del Patronat de Turisme Costa Brava, la Diputació de Girona, la Real Federación Española de Vela, el Consejo Superior de Deportes del Govern d’Espanya, la Federació Catalana de Vela, Ports de la Generalitat, la Secretaria General de l’Esport i l’Educació Fisica de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Escala. Comptarà, a més, amb la col·laboració de les empreses Càmping La Ballena Alegre, L’Escala Resort, Vacances Costa Brava i Novaimport, entre altres.