Si per alguna cosa es caracteritza Gerard Piqué és per mullar-se, fins i tot si el tema és polèmic o compromès. Després d’uns mesos de descans mediàtic, el central català va passar pels micròfons del ‘podcast’ de Jordi Wild, famós ‘youtuber’ de Barcelona, per repassar tota l’actualitat en clau Barça, així com per tocar tot allò referent a l’actualitat tant del club com en l’aspecte personal. Com és habitual, Piqué va respondre a tot i va deixar alguns titulars que han aixecat polseguera a les xarxes socials.

El defensa blaugrana ha parlat del seu sentiment per la selecció espanyola, així com de la rivalitat amb l’Espanyol i la seva relació personal amb Josep Maria Bartomeu, expresident del Barça.

Es pot ser independentista i jugar amb Espanya

Malgrat que el futbolista no va revelar si és o no independentista, va deixar una reflexió respecte a un tema que li toca de prop: «És compatible ser independentista i jugar amb Espanya. Hi ha futbolistes que es nacionalitzen amb Espanya i no senten Espanya. ¿Què és sentir els colors? El vot és secret i cadascú ha de mantenir la privacitat i que això no el penalitzi en la seva carrera professional. Hi ha molts casos de gent que no ha sentit els colors d’Espanya. ¿Hi ha una competició? ¿Si ets més espanyol hi pots anar? Sempre ho he vist com una part de la feina. ¿Què prefereix un aficionat, que un jugador ho faci molt bé independentment del país o un que sigui molt nacionalista i després no rendeixi bé? ¿Quan guanyem el Mundial mirem si érem uns entusiastes?

NUEVO PODCAST@3gerardpique se viene al Project y me cuenta algunas historias dignas de American Pie 6. Es para quererlo 😍https://t.co/MzhOpPPbAZ — Jordi Wild (@JordiWild) 31 de marzo de 2022

Gerard Piqué va veure durant molts anys com cada vegada que vestia la samarreta de ‘la Roja’ rebia xiulets als estadis. Tanmateix, ell va utilitzar aquella circumstància com una motivació. «Patia per l’equip perquè no s’ho mereixia. En l’aspecte personal jugava millor i em motivava. Això ho he viscut des de petit», va dir.

«Jugar contra l’Espanyol és millor que el sexe»

Si algú tracta la rivalitat entre equips de la mateixa ciutat aquest és Piqué, que va tornar a deixar titulars sobre l’Espanyol i el que representa per a ell disputar el derbi. «Fa temps que tinc tants diners com el pressupost de l’Espanyol. M’agrada més anar al seu camp que al del Madrid. Em vaig alegrar quan va pujar a Primera, perquè m’agrada jugar allà. M’agrada anar-hi, entrar al terreny de joc i que em xiulin. Riure i que encara s’enfadin més. No hi ha res com això. Diria que és millor que el sexe. Ho disfruto molt més que contra el Madrid. És ràbia continguda, un ressentiment de fa molts any. Els del Madrid són uns senyorets i uns ‘bienquedas’.

Pues a mi me encanta que Piqué viva los derbis de Barcelona de esta manera



Es un provocador, le gusta provocar y está genial que provoque



Es más, ojalá todos los vivieran así#RCDE — Héctor (@hectorfarcia) 31 de marzo de 2022

Les seves declaracions han despertat la polèmica entre els periquitos a Twitter, tot i que hi ha hagut veus reconegudes en l’àmbit espanyolista que disfruten dels comentaris de Piqué en tant que manté viva la rivalitat entre els dos clubs.

El The Wild Project de Piqué es muy bueno. Las cosas como son. Y me encanta que trate la rivalidad Espanyol - Barça como lo que es. Sin fantasmeos de ningún tipo. Chapó. — Dabyz (@ElDabyz) 31 de marzo de 2022

Paraules cap a Bartomeu, que li va mentir

Finalment, el central va parlar també sobre l’expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i de la seva etapa al club, de la qual va dir que va ser el seu pitjor moment. Piqué no s’ha mossegat la llengua valorant la seva gestió.

«És una persona amb moltes inseguretats, que vol tenir tothom content i no sap dir que no. No sap afrontar els problemes. Al final no el vèiem mai per la Ciutat Esportiva. ¿Per què m’enfado amb ell? Perquè em menteix a la cara amb el ‘Barçagate’. El club contracta uns serveis per criticar jugadors i ens diu a la cara tant a Messi com a mi que ell no en sap res. Acceptem les explicacions demanant que hi hagi mesures oportunes. Després em vaig assabentar que ho sabia. Que em mentís a la cara amb un fet tan greu... Almenys dona la cara i demana perdó. Vaig sortir com un imbècil a defensar-lo», va sentenciar.