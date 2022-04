El sorteig del Mundial de Qatar 2022 s’ha celebrat a Doha amb una sort desigual per a les 32 seleccions participants, entre les quals Espanya no ha sortit especialment afavorida al creuar-se amb Alemanya, el Japó i el guanyador de l’eliminatòria que es disputarà al juny entre Nova Zelanda i Costa Rica. La gala l’ha presentat l’actor britànic Idris Elba i la periodista esportiva britànica Reshmin Chowdhury, mentre que el sorteig ha sigut dirigit per Jermaine Jenas, exfutbolista del Tottenham entre altres, Samantha Johnson, presentadora de la televisió britànica, i Carli Lloyd, guanyadora de la Copa del Món femenina en dues ocasions amb els Estats Units. I entre les mans ‘innocents’ que han decidit la configuració del quadro han aparegut Cafú, Okocha, Matthaus, Ali Daei, Madjer, Tim Cahill, Milutinovic... Ha sigut Matthaus qui ha aparellat Espanya amb Alemanya amb un enorme somriure a la boca.

Així han quedat enquadrades les 32 seleccions: GRUP A: Qatar, l’Equador, Senegal i Països Baixos. GRUP B: Anglaterra, l’Iran, Estats Units i el guanyador d’Ucraïna contra Escòcia o Gales. GRUP C: l’Argentina, l’Aràbia Saudita, Mèxic i Polònia. GRUP D: França, el guanyador de l’Emirats Àrabs Units o Austràlia contra el Perú, Dinamarca i Tunísia.GRUP E: Espanya, el guanyador del Nova Zelanda o Costa Rica, Alemanya i el Japó.GRUP F: Bèlgica, el Canadà, el Marroc i Croàcia. GRUP G: Brasil, Sèrbia, Suïssa i Camerun. GRUP H: Portugal, Ghana, Uruguai i Corea del Sud. El primer gran esdeveniment després de la pandèmia se celebrarà entre el 21 de novembre, dia en què es jugarà el partit inaugural entre Qatar i l’Equador, i el 18 de desembre, data de la final de la Copa del Món. El calendari d’Espanya Espanya debutarà el 23 de novembre contra el guanyador del Nova Zelanda-Costa Rica, després s’enfrontarà el 27 de novembre amb Alemanya i acabarà el seu grup jugant amb el Japó l’1 de desembre. Els de Luis Enrique es creuaran, en cas de passar el grup, contra els classificats en l’F, que formen Bèlgica, el Canadà, el Marroc i Croàcia.