Carlo Ancelotti, que va ser acomiadat en la seva primera etapa del Reial Madrid per la seva «mà tova» amb el vestidor, està mostrat el seu puny de ferro en aquesta segona aventura a la Casa Blanca. Fins al punt de convertir la banqueta blanca en la més cara del món.

La imatge de Bale, Hazard i Jovic a la banqueta no ha agradat a les oficines del club. Florentino Pérez va pagar per ells 271 milions d’euros, segons la versió oficial. Carletto ha tingut bones paraules per als tres, però no hi compta. Fins al punt de torçar el gest quan un periodista li va insistir per la suplència dels tres. «¿Per què parles de Bale, Hazard i Jovic? ¿Per què no parles de Ceballos, de Carvajal? », va interpel·lar amb rostre seriós l’entrenador al periodista.

«Ganduls i egoistes»

Ancelotti va revelar al diari alemany ‘Die Welt’ després de la seva sortida del Reial Madrid el que no tolera en els futbolistes: «Jo no m’enfado quan un jugador comet un error. Tots som humans i sé el que és perquè jo també vaig ser futbolista. No soc de clavar bronques, m’agrada el diàleg. El que em molesta és que no tinguin actitud, que siguin ganduls o egoistes».

De Hazard (15 partits, 831 minuts i un gol) va arribar a dir: «Eden ha tornat». Però <em><strong>Carletto </strong></em>s’ha cansat de donar-li oportunitats i de la seva indolència entrenant. La «ganduleria» del belga, de la qual és testimoni tota la plantilla en el dia a dia, l’ha condemnat. El cas de <strong>Bale</strong> (3 partits i 193 minuts, tots a l’agost) és singular. L’italià confiava a ressuscitar-lo, però després de recuperar-se d’una lesió, i sense haver entrat encara en una convocatòria del Madrid, va marxar amb Gal·les i va tornar trencat. Llavors Ancelotti, cansat de l’«egoisme» de Bale, li va posar la creu. Per la seva banda, Jovic porta tres temporades al Madrid, menys sis mesos que va jugar cedit a l’Eintracht, i suma tres gols. En l’actual ha disputat 432 minuts en 15 partits, però la seva fredor el va allunyar del nucli dur del vestidor.

La intransigència del tècnic s’ha convertit en un problema per a Florentino, perquè Hazard i Jovic tenen contracte fins al 2024 i el 2025, respectivament. El Madrid necessita que juguin per posar-los a l’aparador. El pla és invertir la fitxa de Bale i Hazard (31,9 milions bruts a l’any i 22,9) en la de Kylian Mbappé, amb qui té tancat un acord per 50 milions anuals bruts. Al club incomoda la imatge de la banqueta més cara del món, però Ancelotti té clar que apostarà pel seu nucli dur, de 15 jugadors, per tirar endavant la temporada. I allà no hi tenen lloc «ganduls o egoistes»