La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, ha participat avui en la presentació del projecte “2023 Optimist World-Més que un esdeveniment esportiu”, que tindrà com a activitat principal la celebració del Campionat del Món de la classe optimist de vela infantil a la badia de Roses el juny del 2023. “La competició i les activitats que s’hi vincularan potenciaran la transversalitat del món de l’esport”, ha afirmat.

L’Optimist World Championship tindrà lloc entre l’11 i el 21 de juny de 2023 al Club de Vela la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Els camps de regates s’ubicaran davant la Platja del Cortal de la Devesa, on es preveu la participació de fins a 350 regatistes provinents de més de 65 països diferents.

En l’acte, celebrat al Museu d'Arqueologia de Catalunya, de l’Escala, l’han acompanyat Josep Calatayud, director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura; Jordi Masquef, vicepresident 2n del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava; els alcaldes de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, i l’Escala, Víctor Puga, respectivament; el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres; el president del Club de Vela la Ballena Alegre, José Alberto Gainza, així com la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià, entre d’altres.

L’Optimist World Championship torna a Catalunya després de gairebé 40 anys (1979, al CN Arenys de Mar, i 1986, al GEN Roses). La classe infantil optimist és l’embarcació d’iniciació a l’esport de la vela per excel·lència. De fet, molts dels tripulants de la Copa Amèrica van iniciar-se en l’esport de la vela en aquesta classe.

Accions formatives i de competició

Donada la dimensió del projecte, a partir d’ara es duran a terme accions formatives i de competició amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell organitzatiu per al 2023. Així mateix, es desenvoluparan diferents projectes que potenciaran “la transversalitat del món de l’esport”, amb l’impacte que això genera i els beneficis en els àmbits de turisme, empresa, innovació, acció climàtica i cultura, entre d’altres, ha afirmat Anna Caula. Així mateix, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha subratllat la mirada de gènere del mundial, “un dels pocs esdeveniments on les noies i els nois competeixen junts”, la qual cosa contribueix a “fer passos endavant en la normalització de l’esport femení” a Catalunya.

Per la seva banda, Josep Calatayud ha emfatitzat el missatge de la unió entre “l’esport i la cultura”, que marcarà la celebració del Mundial d’optimist, un dels primers esdeveniments internacionals en què aquesta aliança serà visible a casa nostra. Al seu torn, Jordi Masquef es felicitava per l’impacte que la competició tindrà en la “projecció internacional de la Costa Brava com a destí de turisme esportiu”, mentre que el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, ha subratllat “el vessant formatiu” d’aquest esdeveniment infantil i el fet que en els propers dos anys es podrà gaudir a Catalunya de dues competicions de vela de gran rellevància: el Mundial d’optimist i la 37a edició de la Copa Amèrica (2024).

Finalment, el president del Club de Vela la Ballena Alegre, entitat amb una llarga trajectòria organitzant competicions internacionals d’alt nivell, ha assegurat que “mai ho haurem fet amb la dimensió que tindrà” aquest campionat d’optimist.

Des de l’adjudicació del campionat el passat mes de juliol a Riva del Garda-Itàlia, el comitè organitzador treballa per a sumar suports i col·laboracions estratègiques que li permetin desenvolupar el millor projecte possible. El campionat està organitzat, per delegació de la International Optimist Asociation, pel Club de Vela La Ballena Alegre, amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, del Club Nàutic L’Escala i la Real Federación Española de Vela, així com de la Federació Catalana de Vela i l’Associació Catalana i Espanyola de la Classe Optimist.

A banda, compta amb el suport del Saló Nàutic de Barcelona, el Barcelona Clúster Nàutic, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Play-Esailing i la Fundació Cruyff, totes elles entitats de prestigi que expliquen el nivell del projecte que es desenvolupa.

El Club de Vela la Ballena Alegre organitzarà entre els propers 15 i 19 de juny la regata WindBA Costa Brava Spring Cup, que serà una veritable prova de foc per al 2023.