La 20a edició del torneig internacional MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) s’ha presentat aquest dijous a la seu de CaixaBank a Barcelona, fruit de l’històric patrocini de l’entitat financera amb el torneig des de fa 10 anys. L’acte ha comptat amb la presència de Nico González i d’Aitana Bonmatí, futbolistes del FC Barcelona. El torneig es disputarà del 12 al 17 d’abril de 2022 a la Costa Brava i torna tres anys després amb l'assistència de 300 equips d’uns 30 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories (des de l’U12 fins a l’U20, entre futbol base masculí i femení). Les inauguracions es desdoblaran entre Figueres –escenari principal-, Palamós, Lloret i l’Estartit mentre que Roses serà la novetat de les 33 seus gironines que en formen part.

El MICFootball, reconegut com un dels tornejos de futbol base més prestigiosos del món, té com a padrins d’aquesta edició els dos jugadors blaugranes. Nico González, que havia jugat el torneig en 5 edicions amb el futbol base del FC Barcelona, ha recordat que “per mi el MIC és molt especial perquè va ser el meu primer torneig amb el Barça, sense encara haver-hi firmat. Va ser únic, és una setmana que esperes amb moltes ganes i és un torneig especial que gaudeixes molt amb els amics i que té molt seguiment”. En clau del primer equip, el migcampista ha apuntat que “estem molt il·lusionats amb l’Europa League, guanyar el meu primer títol seria el més especial que m’ha passat a la carrera esportiva. La lliga? Hi hem de creure, la dinàmica que portem és molt bona, però tampoc volem enganyar a ningú, és complicat”.

Aitana Bonmatí, autora ahir d’un gol en l’històric partit FC Barcelona-Reial Madrid CF de Champions League (5-2) amb 91.553 espectadors al Camp Nou, ha afirmat que “va ser un dia difícil d’assumir, no tinc paraules, hem rebut molts missatges i vull agrair el suport de la gent. De petita somiava en jugar al Camp Nou i que estigués ple. Espero que el que va passar ahir sigui un punt d’inflexió i que tingui continuïtat. La segona Champions? Somiem-hi, per què no? L’objectiu és arribar a la final“. La migcampista blaugrana no va jugar el MICFootball en la seva etapa de futbol base, però “era una fidel seguidora del torneig i quan acabava d’entrenar a la Ciutat Esportiva marxava corrent a Girona a mirar partits; veure com els nens i nenes gaudien era genial”.

Amb clubs de LaLiga i punters europeus

El MICFootball, organitzat per MICSports, va ajornar les edicions de 2020 i 2021 per la pandèmia i aquest any torna del 12 al 17 d’abril. Per evitar aglomeracions a les grades, la inauguració del torneig (13 d’abril) es desdoblarà en quatre seus: Figueres –amb l’Estadi de Vilatenim com a escenari principal-, Palamós, Lloret de Mar i l’Estartit. Les 9 finals es dividiran, com el darrer cop, entre Figueres i Palamós, el cap de setmana. La resta de les seus del torneig són Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge, Cassà de la Selva, Castell Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Hostalric, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, la Jonquera, Llançà, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix.

Hi assistiran 300 equips d’uns 30 països i prop de 6.000 participants, entre jugadors i membres dels cossos tècnics. Hi haurà representants dels Estats Units, Japó, Brasil, Mèxic, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico i Corea del Sud i, d’Europa, de països com Itàlia, Portugal, França, Regne Unit, Suècia, Romania, Israel i Espanya. Hi participaran jugadors i jugadores de 12 a 20 anys, dividits en 9 categories, des d’U12 fins a U20. El MICIntegra, enfocat a persones amb diversitat funcional i que té el suport de l’Obra Social “la Caixa”, es jugarà per vuitè cop, el 15 d’abril a Vidreres.

D’entre els equips confirmats, n’hi ha 11 dels 20 clubs de LaLiga (FC Barcelona, Real Madrid CF, RCD Espanyol, Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Villarreal CF, Real Betis Balompié, Sevilla FC, Real Sociedad de Fútbol, Athletic Club de Bilbao i RC Celta de Vigo) i d’altres punters europeus, com el Manchester United FC, Liverpool FC i Paris Saint-Germain FC, entre altres. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.

“El millor MIC de la història”

L’acte s’ha obert amb la benvinguda a càrrec d’Alfredo Bustillo, director de patrocinis de CaixaBank. Al seu discurs ha destacat el paper de l’entitat com “una de les empreses pioneres en el patrocini esportiu amb més de 30 anys d’experiència”. A més, ha remarcat la implicació amb el torneig tot indicant que la relació “va molt més enllà del patrocini històric del campionat, amb el que estem vinculats des de fa 10 anys i que ens ajuda a prosseguir en l’estratègia d’impulsar l’esport com eina inclusiva per la societat i que ajuda a entitats esportives, culturals i institucions per tal que desenvolupin projectes que puguin ajudar al progrés social i econòmic, en línia amb els valors de l’entitat”.

La presentació també ha comptat amb les intervencions de Jordi Masquef, diputat d’Esports de la Diputació de Girona; Juanjo Rovira, director del MICFootball, i Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya. El periodista esportiu Gerard Romero ha conduït l’esdeveniment.

Juanjo Rovira ha explicat que “tornem amb la màxima il·lusió, ganes i força. Hem estat dos anys sense poder fer-lo i després de tot el que ha succeït tindrem 300 equips de 30 països, una xifra que hauríem signat amb els ulls tancats fa tres mesos. Ens adaptarem a la situació actual per apropar-nos al màxim de les nostres possibilitats a com era el torneig d’abans de la pandèmia”. Rovira, que ha agraït el suport d'institucions, administracions, patrocinadors i col·laboradors, destaca que “tenim ganes de veure com conviuen equips grans i petits i descobrir les promeses del futbol. Estem preparats per celebrar, com sempre, el millor MIC de la història”.

Jordi Masquef ha subratllat que "tots tenim moltíssimes ganes de MIC després de dos anys sense poder-se celebrar per la pandèmia. Enguany, un total de 33 municipis gironins seran escenari del torneig, que és una excel·lent plataforma de projecció internacional d'aquests municipis i, alhora, ens permet impulsar encara més el nostre territori com a destinació de turisme esportiu”.

Jaume Masana ha destacat el compromís de CaixaBank amb el territori, en aquest cas a les comarques gironines, en un acte com és el MICFootball. A més, Masana, ha agraït la feina dels voluntaris de CaixaBank: “Des de l’entitat ens sentim molts orgullosos de la seva contribució al torneig col·laborant amb l’organització activament, acompanyant els participants, fent-los costat i donant tot el suport a nivell operatiu”.

Futbolistes a l’elit, un impacte d’11,5 MEUR i futurs periodistes amb el Premi Dani Montesinos

El MICFootball ha demostrat ser un autèntic bressol de futbolistes en les 19 edicions que s’han disputat. Un ampli ventall de jugadors a l’elit l’han jugat, com Leo Messi, Neymar, Ansu Fati, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Eric Garcia, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres.

El torneig, que aquest any torna a comptar amb la Diputació de Girona i CaixaBank com a socis principals, mou 400 voluntaris i millora el posicionament de la Costa Brava com a destinació de Turisme Esportiu i la projecten internacionalment. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MICFootball de 2018 va generar en el territori un retorn superior als 11,5 milions d’euros amb un pressupost de 2,8 MEUR. Per a cada euro invertit per l’administració pública es va produir un retorn al territori superior a 100 euros.

Els valors que intenta traslladar el MICFootball també es plasmen amb el Premi de Periodisme Esportiu Dani Montesinos, amb la voluntat de recordar la figura del periodista i amb l’objectiu d’impulsar el periodisme esportiu i promocionar els joves periodistes. El guardó, impulsat per MICSports amb la col·laboració de Mediapro, reconeixerà per 10è any un treball elaborat per un estudiant de periodisme, que al mateix temps obtindrà una estada en pràctiques al Canal GOL.