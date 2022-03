L’Empordà té ganes de gaudir, de nou, de la FoxTrail, una cursa pels boscos de Sant Llorenç de la Muga, i que ha acabat essent una referència en el món de l’esport. I és que després de tres anys d’absència, enguany l’activitat torna amb força el diumenge 10 d’abril a partir de les nou del matí.

Tal com explica Martí Lagresa, organitzador i fundador de la cursa, «aquesta serà ja la quarta edició, i tornem amb ganes, i és que aquesta sempre ha estat una activitat que ha estat un estímul pel poble i per nosaltres, l’associació organitzadora, Arrelats a la Muga». Ara bé, «aquesta és una edició complicada. Venim de dos anys de restriccions, i ara sembla que ens anem recuperant. Estem a l’expectativa de la rebuda que pot tenir per part dels corredors i corredores. Tenim el precedent de diverses curses de la comarca que han tingut bona rebuda; esperem que a nosaltres també ens passi i sigui un èxit», detalla el fundador.

Una cursa renovada

Tot i aquesta incertesa, la cursa torna ben renovada, i és que enguany s’han modificat els recorreguts. «Tornem amb dues modalitats. Una cursa curta de 7 quilòmetres i mig, i una de 15. Els altres anys n’havíem fet tres, perquè vam afegir la mitja marató, però aquest any volem ser prudent i fer-ho en un format més reduït perquè no hi hagi tantes aglomeracions. En qualsevol cas, els dos recorreguts tenen el seu encant», diu Martí Lagresa.

I encara hi ha una altra novetat: «En el marc de la cursa hi haurà una fira de l’Agrupació de Petits Productors de l’Alt Empordà, que ajuntarà gran part d’artesans de la comarca. Nosaltres estem conscienciats en els temes d’ecologia i proximitat, i per això enguany hem apostat per fer aquesta fira. És una forma de reivindicar la tasca dels nostres artesans», explica l’organitzador.

Un poble, un sentiment

«La FoxTrail, uneix tot el poble». Així de contundent es mostra Lagresa, que manifesta que la cursa és possible gràcies a la voluntat de molts santllorencins. «Si alguna cosa ens diferencia d’altres curses, és que al darrere hi ha una base humana molt important, i això ens ajuda a l’hora de poder continuar i millorar any rere any», diu, amb emoció, Martí Lagresa.

Promoure patrimoni natural

Segons detalla Martí Lagresa, la cursa, al final, és l’excusa perfecta per donar a conèixer Sant Llorenç. «Dissenyem uns itineraris que transcorren per gran part dels símbols arquitectònics i paisatgístics del municipi. Ho fem per reivindicar que tenim un patrimoni natural molt ric».

I és que, aquest és l’objectiu de la prova, que tothom gaudeixi de valent, tant els més esportistes com els que no ho són tant. «Sempre hem volgut que aquesta sigui la gran festa de l’esport, i que tothom pugui venir, ja sigui en família, amb amics, amb el gos... caminant xino-xano al costat del riu, o fent el recorregut llarg. Al final és un cap de setmana per gaudir, i crec que l’entorn també acompanya». Així que, si voleu xalar d’una jornada esportiva per a tots, ja us podeu inscriure a la 4a edició de la FoxTrail, que segur que serà única i especial.

La proposta d’un noi de 15 anys

La història de la FoxTrail és ben singular, i és que es remunta a l’any 2016, quan en Martí Lagresa tenia tan sols 15 anys, i amb molta il·lusió i empenta va tenir-ho clar: volia organitzar una cursa a la seva terra. I tot va anar rodat. «Va sorprendre que tot un poble i l’ajuntament es bolquessin totalment, i que any rere any s’anessin sumant esforços perquè tot anés millorant. És això el que ha fet que anys després trobem amb una cursa que ha crescut molt; d’una petita iniciativa que va ser molt innocent, ha acabat sortint una cursa ‘referent’ a l’Empordà», detalla amb passió Martí Lagresa.