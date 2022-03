Les eliminatòries per al Mundial de Qatar 2022 s’encaminen a la fase decisiva en tots els continents. De moment, gairebé una trentena de seleccions ja tenen bitllet assegurat per a la gran cita internacional d’aquest hivern.

Encara amb molts escenaris oberts i a falta que es concreti qui acudirà al Mundial des del pas directe o des de la repesca en els diferents continents, aquestes són totes les seleccions que ja saben que seran a Qatar a partir del 21 de novembre:

Classificades a Europa:

Alemanya

Dinamarca

França

Bèlgica

Croàcia:

Espanya

Sèrbia

Anglaterra:

Suïssa

Països Baixos

Polònia

Portugal

Classificades a Sud-amèrica:

Brasil

Argentina:

Equador

Uruguai

Classificades en la CONCACAF:

Canadà.

Classificades a Àsia i Oceania:

Qatar

Iran

Corea del Sud

Japó

Aràbia Saudita

Classificades a l’Àfrica:

Ghana

Senegal

Tunísia

Marroc:

Camerun

¿Qui té encara opcions d’arribar a Qatar?

Hi ha diverses seleccions que tenen la classificació a l’abast de la mà o que l’han aconseguit ja virtualment. En aquest últim cas es troben els Estats Units i Mèxic, que només necessiten un punt en l’última jornada per obtenir el bitllet directe. Costa Rica, al quart lloc de la Concacaf, que condueix a la repesca, jugarà contra els nord-americans, tot i que per superar-los necessitarien una autèntica golejada. L’equip que quedi quart jugarà contra el guanyador de l’última eliminatòria d’Oceania, partit entre Nova Zelanda i les illes Salomó.

El Perú és l’equip que surt amb avantatge en l’última jornada en les eliminatòries sud-americanes, que ja han atorgat totes les seves places directes. És cinquè, de manera que té accés a la repesca, tot i que Colòmbia i Xile encara tenen opcions de prendre’ls el lloc. La selecció que finalment aconsegueixi la cinquena posició s’enfrontarà al guanyador del partit Austràlia – Emirats Àrabs Units.

La guerra a Ucraïna ha retardat els enfrontaments que decantaran l’última quota europea. Els ucraïnesos hauran de jugar contra Escòcia i el guanyador d’aquest partit lluitarà per anar a Qatar amb Gal·les.