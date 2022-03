El Cpe Roses La Perola, club de pesca dedicat a la modalitat de surfcasting, continua engrescat en la formació i competició de la pesca Mar Costa. Aquesta temporada s’han inscrit al club trenta pescadors i la junta no descarta la incorporació d’algun esportista més. La gran majoria de pescadors són en categoria sènior.

«Des del club volem animar al jovent a iniciar-se a la pesca i per això s’han engegat unes quotes especials per al jovent. Fins a divuit anys, el primer any es paga 80 euros en concepte de quota de soci, llicència federativa, equipació del club, sopar i premi a final de temporada. La renovació dels anys vinents només costaria 40 euros anuals», destaca la Junta que presideix Albert Fernàndez.

El Club segueix molt actiu en competició, portant el nom de Roses arreu de Catalunya. En el Campionat de Catalunya Sènior hi ha vuit inscrits. Es farà a Castelldefels el pròxim 11 de juny. En categoria veterans i infantil hi ha dos inscrits al certamen autonòmic. L’infantil del club Miguel Haro participarà per primera vegada al campionat català que se celebra a Canet de Mar el pròxim dia 2 d’abril.

El Campionat de Catalunya Mar Costa lliga de clubs es realitzarà a Roses el pròxim 21 de maig. Els clubs Cpe Roses La Perola i Cpe Bon Pastor de Bcn seran els organitzadors amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila, des del club també s’estudia formar dos equips participants.

Els pescadors Jaume Calpena i Sergi Giménez assistiran al campionat estatal sènior Mar Costa en assolir la categoria d’alt nivell estatal.

Abans de tot això, el que la majoria de socis espera és la seva lliga social, que aquesta temporada consistirà en 8 proves de surfcasting (7 puntuables). Començarà el dia 10 d’abril i recorrerà diverses platges de la Costa Brava. En la lliga social el pescador més regular durant la temporada s’endurà el trofeu de campió.

Com és habitual també es faran els dos òpens de cada any, el del Golf de Roses i el Benèfic Els Pernils. Es farà també un campionat interclubs amb el de Sant Cebrià del Rosselló. A final de temporada hi ha previst un altre Campionat de Catalunya, la categoria del qual està per concretar.