El primer equip de la Unió Esportiva la Jonquera no té cap opció de permanència a Primera Catalana i ja comença a pensar en la propera, que serà a Segona Catalana. Malgrat el descens de categoria, el club aposta per mantenir l’eix principal amb la intenció de consolidar un projecte molt jove i amb recorregut: Arnau Liesa ha estat renovat com a entrenador principal i també ha lligat la continuïtat de tres capitans (Bernat Batlle, Eduard Pons i Adrià Comaleras). En l’àmbit esportiu, el diumenge els fronterers van cedir al camp del Parets (3-1) amb gol de l’honor d’Eric Calsina i continuen en el darrer lloc.

Dinàmica negativa Per la seva part, el FC l’Escala va encadenar la setena jornada seguida sense guanyar amb una derrota inesperada al Nou Miramar davant el Cristinenc-Costa Brava (1-2), penúltim classificat de Primera. Els nois que dirigeix Sepu es van avançar amb un gol matiner d’Ignasi Massó, però els visitants van capgirar el resultat a la recta final de l’enfrontament. Els blaugranes són quarts i tenen la segona plaça a cinc punts.