Amb ser important l’accés a les semifinals de la Champions, aquest Barça-Madrid traspassa els límits de la transcendència esportiva. «Serà l’inici d’una nova era», va verbalitzar Alexia Putellas, la capitana del Barça. No va sonar exagerat ni presumptuós, malgrat la grandiloqüència de la frase i que els clàssics van acompanyats dels adjectius més pomposos.

La classificació per a la següent ronda no sembla en qüestió. El Barça va guanyar 1-3 en el partit d’anada i la seva condició d’invencible –ha guanyat tots els partits que ha disputat aquesta campanya– converteixen en improbable la remuntada blanca. Fins i tot utòpica, tractant-se d’un duel que es jugarà al Camp Nou.

Altres rivals pitjors

El Barça obre les portes de l’estadi per donar-li una justa dimensió a la grandesa del seu equip femení, triple campió de la passada campanya de Lliga, Copa i Champions i la seva imbatibilitat, més enllà que davant hi hagi el màxim rival esportiu. Només ho és de forma simbòlica en la categoria femenina. El Camp Nou també acollirà la futura semifinal.

El conjunt d’Alberto Toril no arriba al nivell de les blaugrana, que només trobaran un rival que compliqui la seva triomfal carrera en la pròxima eliminatòria si passa el Wolfsburg, que va empatar al camp de l’Arsenal, o en l’altre finalista, que resultaria de la probable disputa francesa entre el París Saint Germain i l’Olympique de Lió. Abans hauran d’eliminar el Bayern de Munic i a la Juventus, respectivament.

Quan Alexia entreveu el menjant d’una nova era, que en realitat ja ha començat amb elles, es referia al salt de popularitat que podria impulsar al futbol femení. Hi ha un punt de credibilitat en joc sobre la gespa del Camp Nou. L’afició que omplirà l’estadi, convocada també per tal de batre un rècord mundial d’assistència a un partit de futbol femení, acudeix a disfrutar d’un espectacle que les diverteixi. Que passa, indefectiblement, per una àmplia victòria sobre el Madrid.

El Barça va publicitar com un èxit la meteòrica venda d’entrades. El club va anar obrint parcel·les de grades a mesura que creixia la demanda i es dona per fet un ple absolut. En cas de produir-se, en efecte, amb l’ocupació de les 98.000 localitats, es batrà el registre absolut. Data del 1999, amb la final del Mundial entre els Estats Units i la Xina. Hi van acudir 90.195 persones a l’estadi Rose Bowl de Pasadena (Califòrnia). El rècord espanyol és del 17 de març del 2019: 60.739 espectadors van acudir al Wanda Metropolitano per veure l’Atlètic-Barça de Lliga.

La pressió del Camp Nou

«El Camp Nou ens condiciona per bé i serà una carta a favor per sorprendre-les. Si no ens sentim còmodes, l’afició ens recolzarà i ens ajudarà moltíssim, mentre que a elles els costarà moltíssim», va explicar Alexia.

La massiva afluència de públic no és una càrrega addicional, segons la centrecampista blaugrana, sinó la rellevància del partit. «Estem preparades per assumir la pressió», assegura. I aquest clàssic no és una final. «La meva rutina no canvia res. Jo faré el mateix; l’únic que canvia és l’escenari, però les dimensions del terreny de joc són les mateixes i el prepararem igual que altres partits», deia Alexia.

Altres companyes seves no faran el mateix. L’emoció ha sigut clarament perceptible a la plantilla. Totes són conscients del caràcter inspirador que exerciran sobre altres dones al veure possible l’accés al Camp Nou.