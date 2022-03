El primer equip de la Unió Esportiva Figueres ha superat el FC Ascó (3-0), aquest cap de setmana a l’Estadi de Vilatenim, i manté les opcions intactes per salvar-se a Tercera RFEF. En un partit transcendental per a la permanència, ja que els ebrencs es trobaven just per sota a la classificació, els de Moisés Hurtado i Albert Moñino han anat per feina i han acabat gaudint d’una victòria plàcida. Un gol de Joel Arimany (14′) a la primera part i dos dels juvenils Khalid Noureddine (73′) i Marc Marí (89′) a la recta final han tombat un Ascó que venia de guanyar tres partits seguits i que ha acabat amb 9 jugadors.

El Figueres tenia fins a 9 baixes en el partit: Suaibo i Pugi (per sanció) i Zaka, Nil, Rami, Dani Gómez, Gamell, Blay i Tarrenchs (per lesió). I fins a 5 jugadors del juvenil han entrat a la convocatòria: Pau Tubert i Khalid -instal·lats a l’onze inicial-, Marc Marí i Joan Casabó -amb minuts a la represa- i Marco Gordon. La primera mitja hora ha tingut un clar color unionista i el gol ha caigut: al minut 14, Joel Arimany ha aprofitat una passada de la mort després d’una molt bona acció d’Espuña per la dreta. Just després ha estat a punt d’arribar el segon gol, amb una falta llançada amb la cama esquerra per Maynau que s’ha estavellat al pal. L’Ascó es veia sobrepassat i Nil ha estat a punt de marcar-se un autogol. No obstant, els de German Inglés, exjugador del Figueres a finals dels noranta, han reaccionat amb un tir col·locat de Marcel que Jaime, en la seva única intervenció de mèrit, ha desviat a córner amb la punta dels dits.

A la represa el Figueres seguia amb el partit controlat però l’Ascó no renunciava a res. Després d’un cop de cap a fora de Khalid, els visitants s’han quedat amb deu per l’expulsió de Cuenca per dues grogues. Aquest fet ha aplanat el camí dels altempordanesos, que han sentenciat al minut 73. Urri ha recuperat una pilota a tres quarts de camp, ha cedit a Khalid i el davanter ha batut el porter rival amb un tir creuat. Els ebrencs han abaixat els braços i la situació se’ls ha acabat complicant amb la vermella directa a Miravent que els ha deixat amb 9. Quan el cronòmetre esgotava el temps, ha arribat la cirera amb un contraatac definit pel juvenil Marc Marí, que acabava d’entrar, després d’aprofitar una assistència de Domi (89′).

🗨️ @moi_hurtado, després del #FigueresAscó (3-0):



"Era un partit important i hi hem entrat bé, davant un rival que venia amb línia ascendent. Portem setmanes amb bones sensacions, defensivament estem bé i ens faltava retrobar-nos amb el gol. Els juvenils ens estan ajudant molt" pic.twitter.com/GzOXJXiRWg — UE Figueres 💯 (@UEFigueres) 27 de marzo de 2022

Amb aquest triomf, el segon consecutiu, el Figueres segueix en descens, però ara té la permanència a només dos punts per la derrota del Sants -que té un partit més- davant el Sant Andreu (1-2). El proper partit tornarà a ser contra un rival que també està en descens, l’EF Guineueta, cuer, el proper diumenge 3 d’abril (12.30 h) a Barcelona.