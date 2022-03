Aquest dilluns ha començat a l’Audiència Provincial d’Almeria el judici contra els futbolistes Santi Mina i David Goldar, acusats un com a presumpte autor i un altre com a cooperador necessari de la presumpta agressió sexual a una dona el juny del 2017 mentre tots dos estaven de vacances al municipi costaner de Mojácar.

Al començament de l’acte de judici, l’acusació particular ha reiterat la petició que ja va formular en el seu escrit de qualificació provisional perquè les tres sessions es realitzin a porta tancada, sense públic ni mitjans de comunicació, i finalment s’ha acordat que així sigui.

El lletrat Iván Bolaño ha al·legat que els fets sotmesos a judici afecten la «més estricta intimitat» de la víctima, «especialment vulnerable donada la gran afectació psicològica que pateix encara avui dia».

«Entenem que al ser els acusats personatges públics el judici és un fet apetitós per a la premsa, però celebrar en audiència pública suposaria un clar perjudici per a la víctima», ha esgrimit l’advocat davant la sala que presideix la magistrada Társila Martínez.

El tribunal ha acordat decretar la porta tancada per a la primera sessió, si bé les sessions previstes per a dimecres i dijous seran en audiència pública.

Judici en tres sessions

Santi Mina i David Goldar han arribat a la seu de l’Audiència Provincial d’Almeria passades les 09.30 hores, mitja hora abans del començament programat per a la vista oral. Han aparegut a bord del mateix vehicle i n’han descendit amb els seus advocats.

El Ministeri Públic també va demanar l’acompanyament en judici per a la víctima per part de funcionaris del Servei d’Assistència de Víctimes d’Andalusia (SAVA), i que la seva compareixença es pogués celebrar per videoconferència «en cas de sol·licitar-ho» o per «algun altre sistema» capaç «d’evitar la confrontació física» amb els processats.

La segona sessió tindrà lloc el dia 30 de març i està previst que hi declarin en qualitat de testimonis cinc agents de la Guàrdia Civil i tres detectius privats. Aquest dia també prestaran testimoni en qualitat de pèrits tres persones més.

En la tercera sessió, fixada per al dia 31 de març, declararan set persones més en qualitat de pèrits. A continuació les parts exposaran els seus informes finals i el judici quedarà vist per a sentència.

La Fiscalía demana vuit anys de presó

El futbolista Santi Mina s’enfronta a una petició del Ministeri Públic de vuit anys de presó com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual pels articles 178 i 179 del Codi Penal. Per a David Goldar va sol·licitar sobreseïment, no així l’acusació particular, i el cita a judici en qualitat de testimoni.

Al marge de la pena de presó, el fiscal sol·licita que s’imposi mesura de llibertat vigilada per període de 10 anys i que se li prohibeixi acostar-se a una distància inferior a 500 metres a la víctima o comunicar-se amb ella pel mateix període de temps.

Per la seva banda, l’acusació particular sol·licita per als dos acusats penes de nou anys i sis mesos de presó; a Mina l’assenyala com a presumpte autor principal mentre que a Goldar l’acusa en qualitat de «cooperador necessari».

Remarca per ponderar la pena de presó sol·licitada la «violència» i «intimidació» exercida donada la ubicació en la qual es va produir la presumpta agressió, la pertinença i la superioritat física de tots dos.

El relat dels fets

L’escrit de qualificació provisional del Ministeri Públic, al qual ha tingut accés Europa Press, recull que Mina, que milita en l’actualitat en el Reial Club Celta de Vigo, va accedir la matinada del 16 de juny del 2017 a una caravana estacionada en les proximitats d’una coneguda discoteca de Mojácar i a l’interior del qual eren «el seu amic», el també futbolista gallec David Goldar, i la dona.

La Fiscalia afirma que hauria entrat «completament despullat» i que, «amb ànim libidinós per satisfer la seva gana sexual i malgrat la manifesta voluntat contrària de la víctima», s’hauria dirigit a ella dient-li: «Mira, noia, tu m’agrades molt i crec que hauríem de fer alguna cosa».

Quan la dona li va contestar que se n’havia anat a la caravana «amb el David», l’escrit recull que el processat hauria sortit «un minut» per tornar a entrar i, després de dir-li que «li havia agradat molt», presumptament va perpetrar la violació.

A més de lesions físiques «a conseqüència» de l’atac que el Ministeri Públic imputa únicament a Mina, la víctima pateix simptomatologia ansiosa «greu» relacionada amb els fets, i sol·licita que se l’indemnitzi amb 50.000 euros.

Remarca que les seqüeles que pateix han suposat que es vegi «molt afectada la seva vida quotidiana» ja que pateix «trastorn d’estrès posttraumàtic crònic directament relacionat» amb l’agressió sexual que s’enjudiciarà.